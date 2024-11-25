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Posted 25 ноября, 13:10

Published 25 ноября, 13:10

Modified 25 ноября, 13:14

Updated 25 ноября, 13:14

Валерий Сухих анонсировал повестку ноябрьского пленарного заседания

Валерий Сухих анонсировал повестку ноябрьского пленарного заседания

25 ноября 2024, 13:10
Фото: Пресс-служба Заксобрания Пермского края.
В четверг, 28 ноября, в Пермском крае пройдет парламентское заседание, на котором примут решение по проекту бюджета региона на 2025–2027 годы. В первом чтении главный финансовый документ получил поддержку депутатов. Профильная рабочая группа доработала проект.

В результате доходная часть бюджета увеличена до 244,4 миллиарда рублей (плюс 3,2 млрд).

В ходе двух заседаний профильная рабочая группа рассмотрела поправки, предложенные губернатором Дмитрием Махониным, Контрольно-счетной палатой региона, депутатами регионального парламента.

На поддержку программы комфортной городской среды из федерального бюджета поступит 684,3 миллиона рублей. По инициативе главы региона резервный фонд увеличили на 1,1 миллиарда рублей, в том числе для помощи участникам СВО.

Важно, что Пермский край вошел в число регионов, которые получат средства на создание производства беспилотников по соответствующему нацпроекту. Объем федеральных субсидий составил 552,8 миллиарда рублей. Всего на создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем «Парма-БАС» будет направлено 575,9 миллиона рублей.

«Это значимые инвестиции в развитие промышленности и экономики Прикамья. Реализация масштабного проекта на территории региона подтвердит его статус как одного из ключевых центров оборонно-промышленного комплекса страны. Развитие беспилотных авиасистем доказало свою эффективность не в теории, а на боевой практике. Уверен, прикамцы достойно справятся с поставленной задачей и внесут значимый вклад в достижение целей СВО», — отметил Валерий Сухих.

Также на заседании планируется наделить полномочиями региональный молодежный парламент седьмого состава. Ранее регион официально закрепил статус молодежи как полноценного участника общественно-политической жизни края.

Кроме этого, депутаты рассмотрят кандидатуры на звание «Почётный гражданин Пермского края». Дмитрий Махонин предложил удостоить этой награды главного врача Пермского краевого онкологического диспансера Зинаиду Акишину и гендиректора завода «Машиностроитель» Владимира Ломаева.

Ещё один пункт повестки — проект комплексной государственной программы Пермского края «Научно-технологическое развитие Пермского края». Планируется, что она вступит в силу со следующего года. По каждому из направлений программы сформированы конкретные шаги: по развитию научной и образовательной инфраструктуры, разработке инновационных технологий и высокотехнологичной продукции, подготовке высококвалифицированных кадров.

Также будет озвучена информация об этапах переселения жителей региона в целях создания условий для комфортного проживания.

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