Валерий Сухих анонсировал повестку ноябрьского пленарного заседания

Ещё один пункт повестки — проект комплексной государственной программы Пермского края «Научно-технологическое развитие Пермского края». Планируется, что она вступит в силу со следующего года. По каждому из направлений программы сформированы конкретные шаги: по развитию научной и образовательной инфраструктуры, разработке инновационных технологий и высокотехнологичной продукции, подготовке высококвалифицированных кадров.