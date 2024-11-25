Все больше и больше пермяков хотят учиться в Китае

В последние годы экзамен проводится два раза в год. В случае успешной аттестации, граждане получают сертификат международного образца. Документ предоставляет возможность продолжить обучение в Китае. Лицензия на проведения в Перми международного экзамена есть сейчас только у гимназии №2.