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Posted 25 ноября, 12:49

Published 25 ноября, 12:49

Modified 25 ноября, 12:51

Updated 25 ноября, 12:51

Количество желающих в Перми сдать экзамен по китайскому языку выросло в 10 раз

Все больше и больше пермяков хотят учиться в Китае

25 ноября 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney.

Количество желающих в Перми сдать экзамен по китайскому языку выросло в 10 раз

Сдать международный экзамен по китайскому языку в Перми можно с 2016 года.

За восемь лет в Пермском крае в 10 раз выросло количество желающих сдать международный экзамен по китайскому языку HSK и HSKK. Информацию об этом сообщил ИА «Текст».

По словам китаеведа, главы Пермского отделения общества дружбы с Китаем Михаила Каменских, пермяки проходят экзамен с 2016 года в гимназии №2. Тогда испытание проходили всего 50 человек, в 2024 году показатель достиг 500.

В последние годы экзамен проводится два раза в год. В случае успешной аттестации, граждане получают сертификат международного образца. Документ предоставляет возможность продолжить обучение в Китае. Лицензия на проведения в Перми международного экзамена есть сейчас только у гимназии №2.

Напомним, что впервые возможность сдачи ЕГЭ по китайскому языку появилась у обучающихся 11-х классов в 2019 году.

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#Пермь#Образование#Гимназия №2#ЕГЭ#Китайский язык
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