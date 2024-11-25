Все больше и больше пермяков хотят учиться в Китае

Posted 25 ноября, 12:49
Published 25 ноября, 12:49
Modified 25 ноября, 12:51
Updated 25 ноября, 12:51
За восемь лет в Пермском крае в 10 раз выросло количество желающих сдать международный экзамен по китайскому языку HSK и HSKK. Информацию об этом сообщил ИА «Текст».
По словам китаеведа, главы Пермского отделения общества дружбы с Китаем Михаила Каменских, пермяки проходят экзамен с 2016 года в гимназии №2. Тогда испытание проходили всего 50 человек, в 2024 году показатель достиг 500.
В последние годы экзамен проводится два раза в год. В случае успешной аттестации, граждане получают сертификат международного образца. Документ предоставляет возможность продолжить обучение в Китае. Лицензия на проведения в Перми международного экзамена есть сейчас только у гимназии №2.
Напомним, что впервые возможность сдачи ЕГЭ по китайскому языку появилась у обучающихся 11-х классов в 2019 году.