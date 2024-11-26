«Азот» подтвердил соответствие международным стандартам

Posted 26 ноября, 08:27
Published 26 ноября, 08:27
Modified 26 ноября, 08:28
Updated 26 ноября, 08:28
Сертификат, выданный международным органом, подтверждает, что предприятие реализует и поддерживает систему менеджмента качества и безопасности кормов, включая надлежащую производственную практику (GMP) для производства специальных кормовых ингредиентов,
Срок действия сертификата составляет 3 года. Он остается действительным до ноября 2027 года при условии удовлетворительного прохождения надзорных аудитов, которые запланированы в период с 2025 по 2027 годы.
Ольга Миллер, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по качеству:
«Для того, чтобы получить сертификат FAMI-QS, в филиале „Азот“ были разработаны и внедрены новые документы в области системы менеджмента безопасности кормов. Предприятие прошло два этапа сертификационного аудита, а сотрудникам, функционально задействованным в области системы менеджмента безопасности кормов, проведено внешнее и внутреннее обучение в части управления качеством и безопасностью специальных кормовых ингредиентов. Полученный сертификат подтверждает зарубежным потребителям высокое качество и безопасность кормового карбамида».
Кормовой карбамид — это кормовая добавка для восполнения дефицита азота в рационе жвачных животных. Способствует восполнению дефицита сырого протеина. Повышает рост, развитие и продуктивность крупного рогатого скота и овец.