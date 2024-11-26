«Азот» подтвердил соответствие международным стандартам

«Для того, чтобы получить сертификат FAMI-QS, в филиале „Азот“ были разработаны и внедрены новые документы в области системы менеджмента безопасности кормов. Предприятие прошло два этапа сертификационного аудита, а сотрудникам, функционально задействованным в области системы менеджмента безопасности кормов, проведено внешнее и внутреннее обучение в части управления качеством и безопасностью специальных кормовых ингредиентов. Полученный сертификат подтверждает зарубежным потребителям высокое качество и безопасность кормового карбамида».