properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 08:27

Published 26 ноября, 08:27

Modified 26 ноября, 08:28

Updated 26 ноября, 08:28

«Азот» подтвердил соответствие международным стандартам

«Азот» подтвердил соответствие международным стандартам

26 ноября 2024, 08:27
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“.
С целью расширения рынков сбыта и применения продуктовой линейки Группы «Уралхим» в филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Березники завершена процедура сертификации кормового карбамида на соответствие Кодексу практик FAMI-QS.

Сертификат, выданный международным органом, подтверждает, что предприятие реализует и поддерживает систему менеджмента качества и безопасности кормов, включая надлежащую производственную практику (GMP) для производства специальных кормовых ингредиентов,

Срок действия сертификата составляет 3 года. Он остается действительным до ноября 2027 года при условии удовлетворительного прохождения надзорных аудитов, которые запланированы в период с 2025 по 2027 годы.

Ольга Миллер, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по качеству:

«Для того, чтобы получить сертификат FAMI-QS, в филиале „Азот“ были разработаны и внедрены новые документы в области системы менеджмента безопасности кормов. Предприятие прошло два этапа сертификационного аудита, а сотрудникам, функционально задействованным в области системы менеджмента безопасности кормов, проведено внешнее и внутреннее обучение в части управления качеством и безопасностью специальных кормовых ингредиентов. Полученный сертификат подтверждает зарубежным потребителям высокое качество и безопасность кормового карбамида».

Кормовой карбамид — это кормовая добавка для восполнения дефицита азота в рационе жвачных животных. Способствует восполнению дефицита сырого протеина. Повышает рост, развитие и продуктивность крупного рогатого скота и овец.

#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика