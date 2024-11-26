Дмитрий Махонин предложил ввести льготу по земельному налогу

Posted 26 ноября, 15:44
Published 26 ноября, 15:44
Modified 26 ноября, 15:46
Updated 26 ноября, 15:46
Сегодня, 26 ноября, в ходе прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал введение льготы по земельному налогу для детей из многодетных семей. Об этом сообщает сайт главы и правительства Прикамья.
С вопросом о возможных налоговых льготах к губернатору обратилась жительница Нытвенского округа. Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов проработать возможность внесения изменений в местные нормативно-правовые акты.
Губернатор Прикамья предложил предоставить льготу уже с налогового периода 2024 года (срок уплаты — 1 декабря 2025 года).
«Дам соответствующие поручения в максимально сжатый срок обнулить все эти налоговые платежи в рамках нормативных актов органов местного самоуправления и правильно распространить ее действие с начала этого года», — сказал в эфире на своей странице ВКонтакте Дмитрий Махонин.
На данный момент налоговые льготы по земельному налогу многодетным семьям на федеральном уровне предусмотрены только для родителей. Для детей они предусматриваются на уровне муниципальных образований.
Всего в ходе прямого эфира Дмитрий Махонин ответил на более чем 20 вопросов, которые касались догазификации, социальной поддержки, развития образования, предстоящего юбилея Великой Победы.
Также глава региона отметил, что мосты и путепроводы в Прикамье ремонтируются с 2022 года. За 2022–2023 годы полностью отремонтировали 32 объекта в 22 муниципалитетах.
В 2024 году завершены работы на 15 объектах, 14 из них полностью сданы. Ещё один — путепровод через ж/д пути и реку Данилиху, автодорога «Переход Стахановская-Ива» — переходящий.
Ремонты мостов и путепроводов в Прикамье продолжатся. На 2025 год запланированы ремонты 18 объектов в 13 округах.