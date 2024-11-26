Дмитрий Махонин предложил ввести льготу по земельному налогу

«Дам соответствующие поручения в максимально сжатый срок обнулить все эти налоговые платежи в рамках нормативных актов органов местного самоуправления и правильно распространить ее действие с начала этого года», — сказал в эфире на своей странице ВКонтакте Дмитрий Махонин.