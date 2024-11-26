ФОМС: В России расширят количество медицинских исследований по ОМС с применением ИИ

Технологии искусственного интеллекта всё больше внедряются в медицинскую практику. В первую очередь это касается диагностики рака молочной железы, где они помогают сделать более точный анализ маммографических изображений и выявить заболевание на ранних стадиях.

«Ведомости» сообщают, что за девять месяцев текущего года было проведено более 753 тысяч маммографических исследований с применением технологий ИИ. В ФОМС рассказали, что в 2025 году планируется применять ИИ в рамках систем поддержки принятия врачебных решений при маммографии, рентгенографии или флюорографии грудной клетки, компьютерной томографии органов грудной клетки. Главными преимуществами данной технологии являются сокращение времени ожидания медицинской помощи и уменьшение количества врачебных ошибок. Это стало возможным благодаря автоматизации процессов анализа данных и подготовки врачебных заключений, что снизило влияние человеческого фактора. ИИ позволяет проводить предиктивный анализ данных и снизить стоимость лечения благодаря раннему выявлению заболевания. Росздравнадзором уже зарегистрировано 37 медицинских изделий с применением ИИ. Данный факт подтверждает готовность системы к широкому внедрению. ФОМС и Минздрав оценивают возможности массового применения технологии в клинической практике. На реализацию профилактических исследований и диспансеризации в следующем году выделено 359,8 миллиарда рублей. В бюджете учтены расходы на исследования с применением ИИ. Это позволяет эффективно использовать ресурсы и повысить качество медицинской помощи. По мере приобретения российскими регионами медицинских изделий с применением технологий ИИ, зарегистрированных надлежащим образом, будет увеличиваться внедрение систем поддержки врачебных решений. Важно осознавать, что искусственный интеллект не заменяет врача. Специалист остается главным помощником пациента в борьбе за здоровье. ИИ позволяет снизить вероятность ошибок до уровня статистической погрешности.