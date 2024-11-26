Грузовая техника плохого качества пришла в РФ из Китая

В прошлом году НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» провел несколько тестов коммерческих авто категории N3, произведенных в КНР в рамках технического регламента Таможенного союза 018/2011. По результатам испытаний, которые были направлены в ФГУП «НАМИ» и Росстандарт, выявлены несоответствия по ряду категорий. Наиболее серьезные относятся к правилам Европейской экономической комиссии ООН № R13 и R79 — для тормозной системы и рулевого управления. Тесты показали низкую эффективность торможения передней оси. Тормозной путь грузовика оказался на 13 метров длиннее положенного.