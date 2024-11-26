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Posted 26 ноября, 04:23

Published 26 ноября, 04:23

Modified 26 ноября, 04:37

Updated 26 ноября, 04:37

Грузовая техника плохого качества пришла в РФ из Китая

Грузовая техника плохого качества пришла в РФ из Китая

26 ноября 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney.
В октябре на территории РФ было реализовано 13 246 грузовиков. Агентство «Автостат» отмечает, что это на 28,8% больше, чем месяцем ранее. Грузовые авто, произведенные в КНР, заняли 65% российского рынка.

«Ридус» отмечает, что появление в России различных неизвестных китайских марок грузовиков и их дальнейшее использование тревожит специалистов самых разных уровней — от представителей транспортных компаний до государственных чиновников.

В прошлом году НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» провел несколько тестов коммерческих авто категории N3, произведенных в КНР в рамках технического регламента Таможенного союза 018/2011. По результатам испытаний, которые были направлены в ФГУП «НАМИ» и Росстандарт, выявлены несоответствия по ряду категорий. Наиболее серьезные относятся к правилам Европейской экономической комиссии ООН № R13 и R79 — для тормозной системы и рулевого управления. Тесты показали низкую эффективность торможения передней оси. Тормозной путь грузовика оказался на 13 метров длиннее положенного.

Источником опасности также может служить плохая управляемость китайских грузовых авто. Эксперты обнаружили несоответствия нормам по системе управления при неработающем усилителе руля и выполнении входа в поворот с радиусом 20 метров на скорости 10 км/ч. Помимо этого, были нарушены нормы усилия на рулевом колесе и правило подтверждения официального типа № 24-03, которое касается работы систем впуска и выпуска.

Также по результатам испытаний были обнаружены нарушения в области пассивной безопасности, а именно правил правила R58 (задняя защита), R73 (боковая защита) и R61 (внешние выступы). Задняя противоподкатная и боковая защиты не соответствуют нормам геометрических размеров. Также были обнаружены выступающие части, которые могут быть опасны для других участников дорожного движения.

Анализ несоответствий показал расхождение ранее сертифицированного типа транспортного средства и фактической техники, которая ввозится и эксплуатируется на территории РФ. На практике ввозимая техника не соответствует правилам ЕЭК ООН.

Для того чтобы решить данную проблему, был разработан проект изменений к ПП РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства» по введению процедуры идентификации ввозимой техники. Документ находится на согласовании с 2023 года.

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