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Posted 26 ноября, 11:57

Published 26 ноября, 11:57

Modified 26 ноября, 11:59

Updated 26 ноября, 11:59

Из Вишерского заповедника на севере Прикамья только сейчас улетели лебеди

Из Вишерского заповедника на севере Прикамья только сейчас улетели лебеди

26 ноября 2024, 11:57
Фото: Государственный природный заповедник «Вишерский».
Эксперт рассказал, надо ли спасать птиц.

В Вишерском заповеднике на севере Пермского края пара лебедей задержалась почти до начала зимы. Местные жители хотели им помочь, но специалисты считают, что вмешиваться в жизнь птиц не всегда уместно.

К сотрудникам заповедника обратились жители поселка Вёлс. Они рассказали, что рядом с поселком, в большой полынье на Вишере, плавают два лебедя и не улетают. Люди хотели поймать птиц, чтобы помочь им. Потому что думали, что один лебедь болен, а второй не хочет бросать его, рассказали в телеграм-канале Вишерского заповедника.

Замдиректора заповедника по научной работе Василий Колбин объясняет, что на данном этапе вмешиваться в жизнь лебедей не стоит. Эти птицы сам могут определиться со временем отлета. «Человеку в большинстве случаев в природу не нужно вмешиваться. На Лыпье однажды одиночный лебедь жил чуть ли не до Нового года, потом улетел, когда решил, что пора», — говорит эксперт.

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#Природа#Лебеди#Вишерский заповедник#Живая природа
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