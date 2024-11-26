Из Вишерского заповедника на севере Прикамья только сейчас улетели лебеди

Posted 26 ноября, 11:57
Published 26 ноября, 11:57
Modified 26 ноября, 11:59
Updated 26 ноября, 11:59
В Вишерском заповеднике на севере Пермского края пара лебедей задержалась почти до начала зимы. Местные жители хотели им помочь, но специалисты считают, что вмешиваться в жизнь птиц не всегда уместно.
К сотрудникам заповедника обратились жители поселка Вёлс. Они рассказали, что рядом с поселком, в большой полынье на Вишере, плавают два лебедя и не улетают. Люди хотели поймать птиц, чтобы помочь им. Потому что думали, что один лебедь болен, а второй не хочет бросать его, рассказали в телеграм-канале Вишерского заповедника.
Замдиректора заповедника по научной работе Василий Колбин объясняет, что на данном этапе вмешиваться в жизнь лебедей не стоит. Эти птицы сам могут определиться со временем отлета. «Человеку в большинстве случаев в природу не нужно вмешиваться. На Лыпье однажды одиночный лебедь жил чуть ли не до Нового года, потом улетел, когда решил, что пора», — говорит эксперт.