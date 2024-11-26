Из Вишерского заповедника на севере Прикамья только сейчас улетели лебеди

Замдиректора заповедника по научной работе Василий Колбин объясняет, что на данном этапе вмешиваться в жизнь лебедей не стоит. Эти птицы сам могут определиться со временем отлета. «Человеку в большинстве случаев в природу не нужно вмешиваться. На Лыпье однажды одиночный лебедь жил чуть ли не до Нового года, потом улетел, когда решил, что пора», — говорит эксперт.