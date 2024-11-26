Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информации

В Перми рост трафика еще выше: за 6 лет жители края стали скачивать в 5,4 раза больше интернет-контента. Чтобы комфортно пользоваться интернет-приложениями в условиях постоянно роста трафика, билайн не только прокачивает инфраструктуру, но и совершенствует её с помощью технологий умной сети.