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Posted 26 ноября, 18:27

Published 26 ноября, 18:27

Modified 27 ноября, 05:51

Updated 27 ноября, 05:51

Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информации

Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информации

26 ноября 2024, 18:27
Фото: ru.freepik.com.
Сюжет
Новости телекома
По данным билайн, за последние шесть лет интернет-трафик в мессенджерах вырос в 39 раз.

Пользователи стали смотреть и отправлять больше видео, фото, голосовых сообщений. Также выросло использование и других сервисов.

Благодаря развитию сети и технологий клиенты оператора стали больше общаться с близкими, чаще звонить по видеосвязи, играть онлайн, смотреть видео и узнавать новое. В итоге объем трафика, который ежемесячно использует один клиент билайн, увеличился в 4 раза.

В Перми рост трафика еще выше: за 6 лет жители края стали скачивать в 5,4 раза больше интернет-контента. Чтобы комфортно пользоваться интернет-приложениями в условиях постоянно роста трафика, билайн не только прокачивает инфраструктуру, но и совершенствует её с помощью технологий умной сети.

С умной сетью тяжелые файлы отправляются быстрее, а 4G-интернетом можно пользоваться даже во время звонка. Сеть подстраивается под пользователя, чтобы он оставался на связи в самых разных ситуациях.

Какие еще «фишки» использует оператор, чтобы вы скачивали и передавали больше фото и видео? Узнайте, посетив сайт умной сети.

Качество услуг связи может зависеть от особенностей ландшафта, загруженности сети и прочих факторов. Подробнее об условиях оказания услуг оператора и зоне покрытия сети билайн — beeline.ru.

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#Новости телекома#Технологии
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