Пермские антимонопольщики оштрафовали крупный банк на полмиллиона

Posted 26 ноября, 12:36
Published 26 ноября, 12:36
Modified 26 ноября, 12:49
Updated 26 ноября, 12:49
«Альфа-Банк» привлечен к административной ответственности за недостоверную рекламу финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.
Антимонопольщики напоминают, что им поступила жалоба о распространении подозрительной рекламы АО «Альфа-Банк». В 2024 году в радиоэфире рекламировалась якобы бесплатная дебетовая карта банка, при заказе которой потенциальным клиентам обещали отсутствие комиссии за переводы и платежи.
Между тем, на официальном интернет-сайте АО «Альфа-Банк» было указано, что за переводы по дебетовой карте взимается плата, если ежемесячные расходы по карте не превышают обязательный порог в размере 10 тыс. рублей. Однако информация о необходимости расходов по карте не менее 10 тыс. рублей в месяц в рекламе не сообщалась. Это является нарушением Закона о рекламе, так как в рекламе должна содержаться исчерпывающая информация о стоимости товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара, в противном случае реклама признается недостоверной.
За нарушение Закона о рекламе АО «Альфа-Банк» оштрафовано на 500 тыс. рублей.
В апреле пермский Роспотребнадзор оштрафовал АО «Альфа-Банк» за нарушение прав клиента финансового учреждения.