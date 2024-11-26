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Posted 26 ноября, 12:36

Published 26 ноября, 12:36

Modified 26 ноября, 12:49

Updated 26 ноября, 12:49

Пермское УФАС оштрафовало АО «Альфа-Банк» за нарушение закона о рекламе

Пермские антимонопольщики оштрафовали крупный банк на полмиллиона

26 ноября 2024, 12:36
Фото: properm.ru.

Пермское УФАС оштрафовало АО «Альфа-Банк» за нарушение закона о рекламе

Сюжет
Уфас
Банк уличён в нарушении закона о рекламе.

«Альфа-Банк» привлечен к административной ответственности за недостоверную рекламу финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Антимонопольщики напоминают, что им поступила жалоба о распространении подозрительной рекламы АО «Альфа-Банк». В 2024 году в радиоэфире рекламировалась якобы бесплатная дебетовая карта банка, при заказе которой потенциальным клиентам обещали отсутствие комиссии за переводы и платежи.

Между тем, на официальном интернет-сайте АО «Альфа-Банк» было указано, что за переводы по дебетовой карте взимается плата, если ежемесячные расходы по карте не превышают обязательный порог в размере 10 тыс. рублей. Однако информация о необходимости расходов по карте не менее 10 тыс. рублей в месяц в рекламе не сообщалась. Это является нарушением Закона о рекламе, так как в рекламе должна содержаться исчерпывающая информация о стоимости товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара, в противном случае реклама признается недостоверной.

За нарушение Закона о рекламе АО «Альфа-Банк» оштрафовано на 500 тыс. рублей.

В апреле пермский Роспотребнадзор оштрафовал АО «Альфа-Банк» за нарушение прав клиента финансового учреждения.

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#Уфас#Экономика#Пермь#Реклама#Пермское уфас#Незаконная реклама
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