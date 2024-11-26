Пермские антимонопольщики оштрафовали крупный банк на полмиллиона

Между тем, на официальном интернет-сайте АО «Альфа-Банк» было указано, что за переводы по дебетовой карте взимается плата, если ежемесячные расходы по карте не превышают обязательный порог в размере 10 тыс. рублей. Однако информация о необходимости расходов по карте не менее 10 тыс. рублей в месяц в рекламе не сообщалась. Это является нарушением Закона о рекламе, так как в рекламе должна содержаться исчерпывающая информация о стоимости товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара, в противном случае реклама признается недостоверной.