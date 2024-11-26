Пермяка будут судить за избиение артиста оперного театра в кафе «Вкусно и точка»

Нападавший был пьян. Сначала у него возник конфликт с неизвестным посетителем, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по лицу ладонью, затем встал ногами на стол и ударил оппонента ногой по плечу и голове. После этого злоумышленник подбежал к Евгению, схватил его и, перекинув его через бедро, уронил на асфальт, ударил ногой в спину и не менее семи раз кулаком по лицу. Затем обвиняемый взял велосипед артиста выбросил его с веранды, после чего сбежал. Ущерб от порч велосипеда составил14750 рублей.