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Posted 26 ноября, 08:08

Published 26 ноября, 08:08

Modified 26 ноября, 08:10

Updated 26 ноября, 08:10

Пермяка будут судить за избиение артиста оперного театра в кафе «Вкусно и точка»

Пермяка будут судить за избиение артиста оперного театра в кафе «Вкусно и точка»

26 ноября 2024, 08:08
Фото: скриншот видео «Мой город — Пермь!».
Злоумышленник избил танцора и сломал его велосипед.

В Перми перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в нападении на артиста театра оперы и балета Евгения Громова на летней веранде кафе «Вкусно и точка». Расследование уголовного дело по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам», сообщает краевая полиция.

История произошла 5 июля этого года около 7 часов утра. Артист оперного и участник шоу «Танцы на ТНТ», известный под сценическим псевдонимом ГрошЪ, сидел на летней веранде «Вкусно и точка», когда злоумышленник напал на него со спины, нанес несколько ударов и повалил на асфальт, где продолжил его избивать.

Нападавший был пьян. Сначала у него возник конфликт с неизвестным посетителем, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по лицу ладонью, затем встал ногами на стол и ударил оппонента ногой по плечу и голове. После этого злоумышленник подбежал к Евгению, схватил его и, перекинув его через бедро, уронил на асфальт, ударил ногой в спину и не менее семи раз кулаком по лицу. Затем обвиняемый взял велосипед артиста выбросил его с веранды, после чего сбежал. Ущерб от порч велосипеда составил14750 рублей.

Подозреваемого в хулиганстве задержали уже на следующий день. Свою вину он не отрицал. Уголовное дело направлено в суд.

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