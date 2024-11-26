Пермяков познакомят с ожившими героями сказок народов Севера

По оценке Института языкознания РАН, в России насчитывается около 150 языков коренных малочисленных народов, из них около 16% языков находятся на грани исчезновения, 75% — находятся под угрозой. Для сохранения языков важно, чтобы с раннего детства молодежь была окружена родной культурой, и процесс изучения — увлекательным и современным. Самый короткий и проверенный веками путь изучения языка — через сказку. «Сюжеты, которые вошли в наш проект, многие слышали от своих мам и бабушек, а цифровая экосистема МТС с помощью инновационных AR-технологий оживила самые яркие фрагменты волшебных историй. Благодаря трендовым цифровым инструментам, не только местные жители, но и туристы, любители Арктики из любой точки страны смогут приобщиться к богатому историческому наследию наших предков, услышать, как звучат языки и передавать эти знания из поколения в поколение», — сообщили в пресс-службе МТС.