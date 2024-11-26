properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 11:00

Published 26 ноября, 11:00

Modified 26 ноября, 11:02

Updated 26 ноября, 11:02

Пермяков познакомят с ожившими героями сказок народов Севера

Пермяков познакомят с ожившими героями сказок народов Севера

26 ноября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney.
Цифровая экосистема МТС представила сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных народов, большинство из них ранее не издавались.
Фото: пресс-служба МТС.

AR-технологии, встроенные в проект, помогут пермякам в изучении сразу нескольких национальных языков и оживят персонажей произведений.

По оценке Института языкознания РАН, в России насчитывается около 150 языков коренных малочисленных народов, из них около 16% языков находятся на грани исчезновения, 75% — находятся под угрозой. Для сохранения языков важно, чтобы с раннего детства молодежь была окружена родной культурой, и процесс изучения — увлекательным и современным. Самый короткий и проверенный веками путь изучения языка — через сказку. «Сюжеты, которые вошли в наш проект, многие слышали от своих мам и бабушек, а цифровая экосистема МТС с помощью инновационных AR-технологий оживила самые яркие фрагменты волшебных историй. Благодаря трендовым цифровым инструментам, не только местные жители, но и туристы, любители Арктики из любой точки страны смогут приобщиться к богатому историческому наследию наших предков, услышать, как звучат языки и передавать эти знания из поколения в поколение», — сообщили в пресс-службе МТС.

В проект вошли этнокомиксы по сюжетам самобытных сказок народов Крайнего Севера, которые были собраны со слов коренных жителей фольклористами Ямала, Тюменской области и Югры, а затем переведены на русский и родной язык. Каждая сказка дополнена виртуальным разговорником, включающим учебно-методическим материал с правильным произношением слов на четырех языках. Книга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных, культурных учреждений. В целях изучения языков, традиций и культуры коренных народов Севера МТС безвозмездно передаст сборники в библиотеки и образовательные организации ЯНАО, Югры, Тюменской области и другие регионы, где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы.

Проект создан при поддержке департамента по делам коренных малочисленных народов Севера. Партнером проекта выступила российская социальная сеть LOOKY, разработавшая специально для комикса «Ожившие легенды Севера» нейроаватары. Встроенная в приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя народных легенд.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика