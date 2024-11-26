Приставы заставили двух пермяков пройти обследование на туберкулёз

Posted 26 ноября, 11:24
Published 26 ноября, 11:24
Modified 26 ноября, 11:26
Updated 26 ноября, 11:26
Двое жителей Пермского края с подозрением на туберкулез прошли медицинское обследование лишь после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Принудительно на прием к фтизиатру отправились 40-летний уроженец с. Малый Ашап и 50-летний житель села Сосновка Ординского округа. Мужчин обязал пройти профилактический осмотр на легочное заболевание суд. Однако в добровольном порядке граждане к врачу не являлись, и в дело пришлось вмешаться судебным приставам.
Было возбуждено два исполнительных производства, о чем должники были уведомлены надлежащим образом и предупреждены об административной ответственности за неисполнение решения суда. Также сотрудник органа принудительного исполнения разъяснил мужчинам, какую опасность они могут представлять для окружающих, если их диагноз подтвердится. Вскоре из Ординской ЦРБ поступила информация, что оба мужчины прошли необходимые медобследования.
В июле Properm.ru опубликовал расследование про закрытие противотуберкулезного санатория «Росинка» в Соликамске.
Прокуратура провела проверку, министру здравоохранения внесено представление прокуратуры, а на приказ главврача внесён протест, так как последствия принятия решения о ликвидации санатория были оценены комиссией Минздрава на 24 дня позже, чем издан приказ о прекращении его деятельности.
Нарушения прав детей прокуратура не усмотрела.