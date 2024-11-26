Приставы заставили двух пермяков пройти обследование на туберкулёз

Было возбуждено два исполнительных производства, о чем должники были уведомлены надлежащим образом и предупреждены об административной ответственности за неисполнение решения суда. Также сотрудник органа принудительного исполнения разъяснил мужчинам, какую опасность они могут представлять для окружающих, если их диагноз подтвердится. Вскоре из Ординской ЦРБ поступила информация, что оба мужчины прошли необходимые медобследования.