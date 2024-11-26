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Posted 26 ноября, 05:41

Published 26 ноября, 05:41

Modified 26 ноября, 05:43

Updated 26 ноября, 05:43

Рабочего березниковского «Синтеза» придавило воротами на производстве

Рабочего березниковского «Синтеза» придавило воротами на производстве

26 ноября 2024, 05:41
Фото: 1MI.
Виновным грозит уголовное дело.

Рабочего ООО «Синтез» в Березниках придавило секционными воротами. Предприятие оштрафовано, а виновным грозит уголовное дело.

Несчастный случай на производстве произошел 2 ноября. Слесарю-ремонтнику поручили заменить секцию подъёмно-секционных ворот. «Работник не дожидаясь поднятия и фиксации ворот автопогрузчиком самостоятельно произвел „выталкивание“ опоры, вследствие чего, подъемно-секционные ворота по направляющим упали на работника», — говорится в сообщении Госинспекции труда в Пермском крае.

ЧП расследовали Госинспекция, а также представители Пермского крайсовпрофа, Социального фонда по Пермскому краю, администрации Березников. Они пришли к выводу, что руководство и специалисты не обеспечили необходимый контроль за работами, сам пострадавший нарушил трудовую дисциплину, однако необходимую стажировку по охране труда ему не проводили.

По результатам расследования приняты следующие меры: работодателю необходимо разработать план мероприятий по устранению причин, приведших к несчастному случаю, провести внеплановую специальную оценку условий труда на рабочем месте слесаря — ремонтника.

Кроме того, «Синтез» должен заплатить штраф, материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

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#Чп#Березники#Несчастный случай#Несчастный случай на работе
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