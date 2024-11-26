Рабочего березниковского «Синтеза» придавило воротами на производстве

ЧП расследовали Госинспекция, а также представители Пермского крайсовпрофа, Социального фонда по Пермскому краю, администрации Березников. Они пришли к выводу, что руководство и специалисты не обеспечили необходимый контроль за работами, сам пострадавший нарушил трудовую дисциплину, однако необходимую стажировку по охране труда ему не проводили.