Рабочего березниковского «Синтеза» придавило воротами на производстве

Posted 26 ноября, 05:41
Published 26 ноября, 05:41
Modified 26 ноября, 05:43
Updated 26 ноября, 05:43
Рабочего ООО «Синтез» в Березниках придавило секционными воротами. Предприятие оштрафовано, а виновным грозит уголовное дело.
Несчастный случай на производстве произошел 2 ноября. Слесарю-ремонтнику поручили заменить секцию подъёмно-секционных ворот. «Работник не дожидаясь поднятия и фиксации ворот автопогрузчиком самостоятельно произвел „выталкивание“ опоры, вследствие чего, подъемно-секционные ворота по направляющим упали на работника», — говорится в сообщении Госинспекции труда в Пермском крае.
ЧП расследовали Госинспекция, а также представители Пермского крайсовпрофа, Социального фонда по Пермскому краю, администрации Березников. Они пришли к выводу, что руководство и специалисты не обеспечили необходимый контроль за работами, сам пострадавший нарушил трудовую дисциплину, однако необходимую стажировку по охране труда ему не проводили.
По результатам расследования приняты следующие меры: работодателю необходимо разработать план мероприятий по устранению причин, приведших к несчастному случаю, провести внеплановую специальную оценку условий труда на рабочем месте слесаря — ремонтника.
Кроме того, «Синтез» должен заплатить штраф, материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.