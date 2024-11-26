С начала года в Перми демонтировали более 340 незаконных торговых объектов

Posted 26 ноября, 06:32
Published 26 ноября, 06:32
Modified 26 ноября, 06:34
Updated 26 ноября, 06:34
Во всех районах города проводятся плановые рейды по выявлению таких объектов, учитываются и обращения жителей. В случае выявления незаконных НТО, специалисты контрольного департамента администрации Перми и территориальных органов проводят разъяснительную работу по недопущению нарушений.
Так, за 10 месяцев этого года демонтировали уже 341 незаконный торговый объект. Например, в Дзержинском районе демонтировали 42 НТО, в том числе 23 павильона и киоска. В Индустриальном районе — 61 НТО, в их число входит 41 павильон и киоск. В Кировском районе — 16 НТО, в том числе 5 павильонов и киосков. В Ленинском — 50 НТО, в том числе 41 павильон и киоск. В Мотовилихинском — 50 НТО, в том числе 26 павильонов и киосков. В Орджоникидзевском районе — 14 НТО, в том числе 4 павильона и киоска. В Свердловском районе — 108 объектов, в том числе 67 павильонов и киосков.
Отметим, в Перми утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему облику. Они позволяют обеспечить единый подход ко всем незаконным объектам.
Напомним, по инициативе главы Перми Эдуарда Соснина в городе реализуется масштабный проект «Пермь в порядке». Он охватывает широкий спектр инициатив и мероприятий, направленных на улучшение городской среды, повышение качества жизни и формирование позитивного имиджа города, включает в себя целый перечень важных аспектов городской жизни — это ремонт дорог, оборудование уличного освещения, обновление транспортной инфраструктуры, благоустройство дворов, обустройство контейнерных площадок, а также инициативное системное проведение субботников и облагораживание городской среды, в том числе ликвидация незаконных НТО.
О фактах незаконного размещения различных объектов и осуществления незаконной торговли жители могут сообщать в администрацию своего района, а также в территориальный отдел полиции.