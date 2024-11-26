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Posted 26 ноября, 02:39

Published 26 ноября, 02:39

Modified 26 ноября, 04:06

Updated 26 ноября, 04:06

В Перми по решению суда закрыли опасную газозаправочную станцию

Стало известно, где в Перми закрыли опасную АГЗС

26 ноября 2024, 02:39
Фото: 1MI.

В Перми по решению суда закрыли опасную газозаправочную станцию

На АЗС продавали пропан-бутан без лицензии.

В Перми по требованию прокуратуры закрыли опасную газозаправочную станцию, сообщили в краевом ведомстве. Во время проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что бизнесмен незаконно осуществлял эксплуатацию АГЗС, а также занимался розничной продажей пропан-бутаном без лицензии на взрывоопасный и химически опасный производственный объект.

По информации журналиста Properm.ru, речь идет о ИП Колесова Любовь Николаевна. Стационарная АЗС находится на ул. Коломенская, 61 (участок 2). Согласно данным Rusprofile, руководителем компании является Любовь Колесова. Основной вид деятельности организации — розничная торговля газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах.

Индивидуальному предпринимателю внесено представление, при этом нарушения не были устранены. Прокурор обратился в суд с иском о запрете использования объекта. Суд удовлетворил требования надзорного органа. Исполнение определения суда находится на контроле прокуратуры.

Хозяйствующий субъект также привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности).

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#Бизнес#Пермь#Автомобили#Газ#Прокуратура#Лицензия#АГЗС#Административная ответственность#Опасность
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