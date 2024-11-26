Стало известно, где в Перми закрыли опасную АГЗС

Posted 26 ноября, 02:39
Published 26 ноября, 02:39
Modified 26 ноября, 04:06
Updated 26 ноября, 04:06
В Перми по требованию прокуратуры закрыли опасную газозаправочную станцию, сообщили в краевом ведомстве. Во время проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что бизнесмен незаконно осуществлял эксплуатацию АГЗС, а также занимался розничной продажей пропан-бутаном без лицензии на взрывоопасный и химически опасный производственный объект.
По информации журналиста Properm.ru, речь идет о ИП Колесова Любовь Николаевна. Стационарная АЗС находится на ул. Коломенская, 61 (участок 2). Согласно данным Rusprofile, руководителем компании является Любовь Колесова. Основной вид деятельности организации — розничная торговля газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах.
Индивидуальному предпринимателю внесено представление, при этом нарушения не были устранены. Прокурор обратился в суд с иском о запрете использования объекта. Суд удовлетворил требования надзорного органа. Исполнение определения суда находится на контроле прокуратуры.
Хозяйствующий субъект также привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности).