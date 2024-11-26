Стало известно, где в Перми закрыли опасную АГЗС

В Перми по требованию прокуратуры закрыли опасную газозаправочную станцию, сообщили в краевом ведомстве. Во время проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что бизнесмен незаконно осуществлял эксплуатацию АГЗС, а также занимался розничной продажей пропан-бутаном без лицензии на взрывоопасный и химически опасный производственный объект.