Сыроедение, веганство или 3D-мясо? Пермский ученый о вредности популярных диет

Вегетарианство — это не только диета, но и философия. Существуют различные варианты, включая флекситарианство (редкое употребление мяса) и лактоововегетарианство (допускаются молочные продукты и яйца). Вегетарианство может быть полезно для людей с лишним весом и гипертонией, но противопоказано детям и подросткам из-за риска дефицита питательных веществ. Хотя исследования связывают вегетарианство с меньшим риском некоторых заболеваний. У приверженцев диеты могут возникать проблемы, например, заболевания опорно-двигательного аппарата из-за дефицита витаминов и микроэлементов.