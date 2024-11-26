properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 10:52

Published 26 ноября, 10:52

Modified 26 ноября, 10:54

Updated 26 ноября, 10:54

Сыроедение, веганство или 3D-мясо? Пермский ученый о вредности популярных диет

Сыроедение, веганство или 3D-мясо? Пермский ученый о вредности популярных диет

26 ноября 2024, 10:52
Фото: 1MI.
В Пермском Политехе рассказали, к чему может привести полный или частичный отказ от мяса.

Современность диктует тренды на здоровый образ жизни и правильное питание. Популярными стали различного рода диеты, исключающие определённые продукты. Напомним, что Минздрав РФ рекомендует гражданам потребление не менее 400 г фруктов и овощей ежедневно, а также отказ от курения. Нормы белка при этом для мужчин и женщин различаются.

Кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская разъяснила последствия таких диет, как сыроедение, веганство и карнивор. Эволюция человека предполагала потребление как растительной, так и животной пищи, о чём свидетельствует строение пищеварительной системы, включая поджелудочную железу и печень. Выработка желудочного сока у человека (около 2 л/сут) сопоставима с показателями всеядных животных, что говорит о необходимости разнообразного рациона.

Сыроедение

Сыроедение, несмотря на очевидные плюсы (сохранение полезных веществ в необработанных продуктах), часто чревато серьёзными недостатками. Недостаток витамина В12 приводит к анемии, нарушению кровообращения и функциональности кишечника. Кроме того, сырые продукты могут содержать опасные микроорганизмы, вызывая отравления и аллергии. В итоге, длительная диета приводит к истощению и ухудшению здоровья.

Термическая обработка овощей не всегда приводит к потере полезных веществ. Например, содержание ликопена в помидорах после варки увеличивается вдвое. Также, термическая обработка улучшает усвоение пектина из яблок, предотвращая метеоризм и дискомфорт.

Сыроедение противопоказано детям, беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца и почек из-за высокой потребности в пище для насыщения и риска перегрузки внутренних органов. Кроме того, чрезмерное увлечение сыроедением может привести к нервной орторексии — навязчивому стремлению к здоровому питанию.

Вегетерианство

Вегетарианство — это не только диета, но и философия. Существуют различные варианты, включая флекситарианство (редкое употребление мяса) и лактоововегетарианство (допускаются молочные продукты и яйца). Вегетарианство может быть полезно для людей с лишним весом и гипертонией, но противопоказано детям и подросткам из-за риска дефицита питательных веществ. Хотя исследования связывают вегетарианство с меньшим риском некоторых заболеваний. У приверженцев диеты могут возникать проблемы, например, заболевания опорно-двигательного аппарата из-за дефицита витаминов и микроэлементов.

Веганство

Веганство, как образ жизни, исключает эксплуатацию животных. Хотя богатый фруктами и овощами рацион улучшает самочувствие, он может привести к дефициту питательных веществ. Организм хуже усваивает железо из растительной пищи, что вызывает анемию и ослабляет иммунитет. Также возможны проблемы с нервной системой, печенью и менструальным циклом. Дефицит незаменимых аминокислот, витамина D, витамина В12, кальция и фосфора требует коррекции диетой или приёмом препаратов.

Альтернативные источники белка для веганов включают листовые овощи, орехи, проросшие зерна, бобовые и соевые продукты. Появились вегетарианские колбасы на основе пшеничного белка, превосходящие по содержанию протеина мясо и рыбу.

Однако веганство, особенно для детей, сопряжено с риском. Дефицит карнозина может вызвать задержку развития, а нехватка докозагексаеновой кислоты (ДГК) — проблемы с сердцем и психикой.

Корнивор-диета

Карнивор-диета, основанная на исключительном потреблении продуктов животного происхождения, вызывает споры. Дефицит витаминов и минералов, получаемых из растительной пищи (например, магния, важного для биохимических процессов), может привести к проблемам со здоровьем. Возможны нарушения синтеза инсулина, инсулинорезистентность, истощение надпочечников, панкреатиты, запоры и гипомагниемия.

Альтернативой может стать «напечатанное» на 3D-принтере мясо, производимое из клеток животных в биореакторах. Этот метод позволяет создавать персонализированные продукты с добавлением витаминов и микроэлементов, улучшая их усвояемость.

Любая диета, в том числе карнивор, может быть временным решением для лечения некоторых заболеваний под наблюдением врача. Однако самовольные эксперименты с питанием могут привести к проблемам с ЖКТ и нарушению химического баланса организма.

Читайте также:
В колхозе имени Ильича не занимались утилизацией останков коров
#Вегетарианство#Мясо#Питательные вещества#Здоровое питание#Диеты#Веганство#Сыроедение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика