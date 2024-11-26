Сыроедение, веганство или 3D-мясо? Пермский ученый о вредности популярных диет

Posted 26 ноября, 10:52
Published 26 ноября, 10:52
Modified 26 ноября, 10:54
Updated 26 ноября, 10:54
Современность диктует тренды на здоровый образ жизни и правильное питание. Популярными стали различного рода диеты, исключающие определённые продукты. Напомним, что Минздрав РФ рекомендует гражданам потребление не менее 400 г фруктов и овощей ежедневно, а также отказ от курения. Нормы белка при этом для мужчин и женщин различаются.
Кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская разъяснила последствия таких диет, как сыроедение, веганство и карнивор. Эволюция человека предполагала потребление как растительной, так и животной пищи, о чём свидетельствует строение пищеварительной системы, включая поджелудочную железу и печень. Выработка желудочного сока у человека (около 2 л/сут) сопоставима с показателями всеядных животных, что говорит о необходимости разнообразного рациона.
Сыроедение, несмотря на очевидные плюсы (сохранение полезных веществ в необработанных продуктах), часто чревато серьёзными недостатками. Недостаток витамина В12 приводит к анемии, нарушению кровообращения и функциональности кишечника. Кроме того, сырые продукты могут содержать опасные микроорганизмы, вызывая отравления и аллергии. В итоге, длительная диета приводит к истощению и ухудшению здоровья.
Термическая обработка овощей не всегда приводит к потере полезных веществ. Например, содержание ликопена в помидорах после варки увеличивается вдвое. Также, термическая обработка улучшает усвоение пектина из яблок, предотвращая метеоризм и дискомфорт.
Сыроедение противопоказано детям, беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца и почек из-за высокой потребности в пище для насыщения и риска перегрузки внутренних органов. Кроме того, чрезмерное увлечение сыроедением может привести к нервной орторексии — навязчивому стремлению к здоровому питанию.
Вегетарианство — это не только диета, но и философия. Существуют различные варианты, включая флекситарианство (редкое употребление мяса) и лактоововегетарианство (допускаются молочные продукты и яйца). Вегетарианство может быть полезно для людей с лишним весом и гипертонией, но противопоказано детям и подросткам из-за риска дефицита питательных веществ. Хотя исследования связывают вегетарианство с меньшим риском некоторых заболеваний. У приверженцев диеты могут возникать проблемы, например, заболевания опорно-двигательного аппарата из-за дефицита витаминов и микроэлементов.
Веганство, как образ жизни, исключает эксплуатацию животных. Хотя богатый фруктами и овощами рацион улучшает самочувствие, он может привести к дефициту питательных веществ. Организм хуже усваивает железо из растительной пищи, что вызывает анемию и ослабляет иммунитет. Также возможны проблемы с нервной системой, печенью и менструальным циклом. Дефицит незаменимых аминокислот, витамина D, витамина В12, кальция и фосфора требует коррекции диетой или приёмом препаратов.
Альтернативные источники белка для веганов включают листовые овощи, орехи, проросшие зерна, бобовые и соевые продукты. Появились вегетарианские колбасы на основе пшеничного белка, превосходящие по содержанию протеина мясо и рыбу.
Однако веганство, особенно для детей, сопряжено с риском. Дефицит карнозина может вызвать задержку развития, а нехватка докозагексаеновой кислоты (ДГК) — проблемы с сердцем и психикой.
Карнивор-диета, основанная на исключительном потреблении продуктов животного происхождения, вызывает споры. Дефицит витаминов и минералов, получаемых из растительной пищи (например, магния, важного для биохимических процессов), может привести к проблемам со здоровьем. Возможны нарушения синтеза инсулина, инсулинорезистентность, истощение надпочечников, панкреатиты, запоры и гипомагниемия.
Альтернативой может стать «напечатанное» на 3D-принтере мясо, производимое из клеток животных в биореакторах. Этот метод позволяет создавать персонализированные продукты с добавлением витаминов и микроэлементов, улучшая их усвояемость.
Любая диета, в том числе карнивор, может быть временным решением для лечения некоторых заболеваний под наблюдением врача. Однако самовольные эксперименты с питанием могут привести к проблемам с ЖКТ и нарушению химического баланса организма.