Устроивший смертельное ДТП в центре Перми пенсионер МВД вышел по УДО

24 сентября 2022 года Сергей Ощепков сел за руль внедорожника Nissan Qashqai и влетел в остановку, на которой стояли люди: погибли три пожилых женщины, еще одна пермячка пострадала. Он пытался доказать, что невиновен и потерял сознание перед ДТП. Очевидцы, в том числе и в суде, утверждали, что Ощепков производил впечатление нетрезвого человека, но лабораторно это не было подтверждено. Его осудили к 3,5 годам колонии-поселения по ч.5 ст. 264 УК РФ, за неосторожное управление автомобилем, повлекшее гибель нескольких человек. Пенсионер МВД пытался обжаловать свой приговор, но безуспешно.