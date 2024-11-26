Устроивший смертельное ДТП в центре Перми пенсионер МВД вышел по УДО

Posted 26 ноября, 09:15
Published 26 ноября, 09:15
Modified 26 ноября, 09:17
Updated 26 ноября, 09:17
Пенсионер МВД Сергей Ощепков осенью 2024 года освободился из колонии-поселения в поселке Половинка в Чусовском районе, стало известно журналисту Properm.ru от пострадавших в ДТП. Эта информация подтверждается постановлением Чусовского городского суда от 27 сентября, на свободу Ощепков вышел еще 14 октября, пробыв часть наказания в отряде-поселении при ФКУ ИК-37.
Собеседники журналиста Properm.ru выразили удивление тем, что Ощепков отбывал наказание именно в этой колонии. По правилам, имея первый в жизни приговор по уголовному делу он должен был направлен в колонию для сотрудников правоохранительных органов в Нижний Тагил. В ИК-37 по стандарту отбывать наказание отправляют рецидивистов из числа бывших силовиков.
Судя по судебному решению, находясь на поселении Ощепков не работал, поскольку является пенсионером по возрасту. Однако, «прошел обучение в профессиональном училище, к учебе относился добросовестно, распорядок дня, установленный в ИУ, соблюдает, выполняет работы согласно ст. 106 УИК РФ (уборка территории), относится к ним добросовестно, в общении с администрацией вежлив, корректен, принимает участие в воспитательных мероприятиях, на меры воспитательного воздействия реагирует правильно, поддерживает связь с родственниками, согласно справки бухгалтерии ИК-37, частично возместил вред, причиненный преступлением».
Однако, потерпевшие утверждают, что по 100 тыс. рублей Ощепков перечислил сразу после вступления в силу приговора, после чего суммы были незначительными. «Приходили по 2-3 тысячи рублей, бывало и по 100 рублей, самая большая сумма в 4 тыс. рублей поступила перед рассмотрением его ходатайства на УДО, а после освобождения деньги перестали поступать совсем», — рассказала журналисту Properm.ru потерпевшая Анна Аверина. По словам женщины, ситуацию не меняют и ее обращения в Мотовилихинский отдел УФССП.
Судя по данным базы УФССП, Ощепков незначительно погасил ущерб перед пострадавшими. Так, из 780 тыс. рублей, полагающихся единственной выжившей в ДТП Анне Авериной он заплатил только около 150 тыс. рублей (на взыскании остается сумма в 614 тыс. рублей). Сумма взыскания в пользу родных погибшей Мальвины Торопыгиной на сегодня составляет 814 тыс. рублей (полная сумма компенсации морального вреда родственникам — 980 тыс. рублей). 418 тыс. рублей и 376 тыс. рублей не выплачены дочерям Лидии Батуевой (судом назначено по 500 тыс. рублей каждой). Родные погибшей Тамары Голозиной от гражданских исков отказались.
24 сентября 2022 года Сергей Ощепков сел за руль внедорожника Nissan Qashqai и влетел в остановку, на которой стояли люди: погибли три пожилых женщины, еще одна пермячка пострадала. Он пытался доказать, что невиновен и потерял сознание перед ДТП. Очевидцы, в том числе и в суде, утверждали, что Ощепков производил впечатление нетрезвого человека, но лабораторно это не было подтверждено. Его осудили к 3,5 годам колонии-поселения по ч.5 ст. 264 УК РФ, за неосторожное управление автомобилем, повлекшее гибель нескольких человек. Пенсионер МВД пытался обжаловать свой приговор, но безуспешно.