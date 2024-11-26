В Кемерово осудят водителя бизнесмена за шкуру краснокнижного барса

Posted 26 ноября, 11:39
Published 26 ноября, 11:39
Modified 26 ноября, 11:45
Updated 26 ноября, 11:45
В Кузбассе осудят 45-летнего мужчину за то, что согласился помочь своему руководителю в незаконной перевозке шкуры снежного барса. Как сообщает издание VSE42.ru, в августе 2023 года водитель сети комиссионных магазинов перевез на «Рено Дастер» шкуру животного из поселка в Кемеровском округе в Кемерово мастеру на выделку.
Напомним, что ирбис занесен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны животных. В отношении гражданина завели дело о незаконной перевозке дериватов особо ценных диких животных. Мужчина признал свою вину.
Дело направлено в суд. Кузбассовцу грозит до 8 лет лишения свободы. Также следствие даст правовую оценку действиям мастера, который занимается выделкой шкур.