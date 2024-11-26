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Posted 26 ноября, 11:39

Published 26 ноября, 11:39

Modified 26 ноября, 11:45

Updated 26 ноября, 11:45

В Кемерово осудят водителя бизнесмена за шкуру краснокнижного барса

В Кемерово осудят водителя бизнесмена за шкуру краснокнижного барса

26 ноября 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В Кузбассе осудят 45-летнего мужчину за то, что согласился помочь своему руководителю в незаконной перевозке шкуры снежного барса. Как сообщает издание VSE42.ru, в августе 2023 года водитель сети комиссионных магазинов перевез на «Рено Дастер» шкуру животного из поселка в Кемеровском округе в Кемерово мастеру на выделку.

Напомним, что ирбис занесен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны животных. В отношении гражданина завели дело о незаконной перевозке дериватов особо ценных диких животных. Мужчина признал свою вину.

Дело направлено в суд. Кузбассовцу грозит до 8 лет лишения свободы. Также следствие даст правовую оценку действиям мастера, который занимается выделкой шкур.

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#Уголовное дело#Красная книга#Лишение свободы#Снежный барс#Кузбасс#Незаконная перевозка
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