В Кемерово осудят водителя бизнесмена за шкуру краснокнижного барса

В Кузбассе осудят 45-летнего мужчину за то, что согласился помочь своему руководителю в незаконной перевозке шкуры снежного барса. Как сообщает издание VSE42.ru, в августе 2023 года водитель сети комиссионных магазинов перевез на «Рено Дастер» шкуру животного из поселка в Кемеровском округе в Кемерово мастеру на выделку.