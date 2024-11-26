Из-за ОРВИ в Перми закрыты 16 классов и две группы в садиках

Posted 26 ноября, 09:58
Published 26 ноября, 09:58
Modified 26 ноября, 10:21
Updated 26 ноября, 10:21
По состоянию на 25 ноября 2024 года в Перми из-за ОРВИ закрыты две группы в детсадах и 16 школьных классов. О каких именно учреждениях идет речь, в ведомстве не сообщили.
Ранее сообщалось, что из-за пневмонии в Перми на карантин закрылись два школьных класса — в лицее № 3 и школе «Дуплекс». Как сообщили корреспонденту Properm.ru в мэрии, на сегодняшний день по пневмонии все карантины сняты.
В соответствии с законодательством, учебные заведения закрывают по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей, а также при выявлении более двух случаев пневмонии в классе.