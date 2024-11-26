Из-за ОРВИ в Перми закрыты 16 классов и две группы в садиках

Ранее сообщалось, что из-за пневмонии в Перми на карантин закрылись два школьных класса — в лицее № 3 и школе «Дуплекс». Как сообщили корреспонденту Properm.ru в мэрии, на сегодняшний день по пневмонии все карантины сняты.