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Posted 26 ноября, 09:58

Published 26 ноября, 09:58

Modified 26 ноября, 10:21

Updated 26 ноября, 10:21

Из-за ОРВИ в Перми закрыты 16 классов и две группы в садиках

Из-за ОРВИ в Перми закрыты 16 классов и две группы в садиках

26 ноября 2024, 09:58
Сюжет
Школа
Карантины из-за пневмонии в нескольких школах города были сняты.

По состоянию на 25 ноября 2024 года в Перми из-за ОРВИ закрыты две группы в детсадах и 16 школьных классов. О каких именно учреждениях идет речь, в ведомстве не сообщили.

Ранее сообщалось, что из-за пневмонии в Перми на карантин закрылись два школьных класса — в лицее № 3 и школе «Дуплекс». Как сообщили корреспонденту Properm.ru в мэрии, на сегодняшний день по пневмонии все карантины сняты.

В соответствии с законодательством, учебные заведения закрывают по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей, а также при выявлении более двух случаев пневмонии в классе.

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#Пермь#Школа#Грипп#Карантин#Детский сад#Пневмония#Санитарные правила
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