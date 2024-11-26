В пермском экстрим-парке появятся детская и лаунж-зоны

Согласно техническому заданию, в экстрим-парке обновят железобетонную чашу, снесут трибуны и установят на их месте зону для отработки трюков в воздухе и зону с мягким покрытием, возведут памп-трек, обустроят ограждение с контроль-пропускным пунктом, сделают отдельный детский скейтпарк, восстановят систему освещения около железобетонной чаши, приведут в порядок амфитеатр и построят лаунж-зону.