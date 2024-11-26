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Posted 26 ноября, 07:54

Published 26 ноября, 07:54

Modified 26 ноября, 07:56

Updated 26 ноября, 07:56

В Перми начался поиск подрядчика на разработку проекта капремонта экстрим-парка

В пермском экстрим-парке появятся детская и лаунж-зоны

26 ноября 2024, 07:54
Фото: Администрация Перми.

В Перми начался поиск подрядчика на разработку проекта капремонта экстрим-парка

Сюжет
Капремонт
На разработку проекта уйдет почти 2 млн рублей.

МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» объявило аукцион на разработку проектной документации капремонта пермского экстрим-парка. Стоимость контракта составила 1 млн 888 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, в экстрим-парке обновят железобетонную чашу, снесут трибуны и установят на их месте зону для отработки трюков в воздухе и зону с мягким покрытием, возведут памп-трек, обустроят ограждение с контроль-пропускным пунктом, сделают отдельный детский скейтпарк, восстановят систему освещения около железобетонной чаши, приведут в порядок амфитеатр и построят лаунж-зону.

Проект должен быть подготовлен в течение 120 дней с момента подписания договора. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 декабря. Победителя торгов объявят 5 декабря. Ранее сообщалось, в августе этого года парк закрыли для посетителей из-за частых травм детей. На инциденты обратил внимание глава СУ СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, в конце октября в парке культуры и отдыха «Балатово» открылись памп-трек и скейт-парк. Для пермяков построили тренировочные площадки на скейтборде, стритборде, самокате и велосипеде.

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#Капремонт#Пермь#Госзакупки#Аукцион#Экстрим-парк#Проектная документация#Городской спортивно-культурный комплекс
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