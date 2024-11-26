В пермском экстрим-парке появятся детская и лаунж-зоны

Posted 26 ноября, 07:54
Published 26 ноября, 07:54
Modified 26 ноября, 07:56
Updated 26 ноября, 07:56
МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» объявило аукцион на разработку проектной документации капремонта пермского экстрим-парка. Стоимость контракта составила 1 млн 888 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, в экстрим-парке обновят железобетонную чашу, снесут трибуны и установят на их месте зону для отработки трюков в воздухе и зону с мягким покрытием, возведут памп-трек, обустроят ограждение с контроль-пропускным пунктом, сделают отдельный детский скейтпарк, восстановят систему освещения около железобетонной чаши, приведут в порядок амфитеатр и построят лаунж-зону.
Проект должен быть подготовлен в течение 120 дней с момента подписания договора. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 декабря. Победителя торгов объявят 5 декабря. Ранее сообщалось, в августе этого года парк закрыли для посетителей из-за частых травм детей. На инциденты обратил внимание глава СУ СКР Александр Бастрыкин.
Напомним, в конце октября в парке культуры и отдыха «Балатово» открылись памп-трек и скейт-парк. Для пермяков построили тренировочные площадки на скейтборде, стритборде, самокате и велосипеде.