В полиции рассказали о массовом ДТП на шоссе Космонавтов

Из Перми в направлении аэропорта двигался МАЗ. Предварительно, водитель этого автомобиля не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди «Рено Дастера» и врезался в него. После этого большегруз наехал на фонарный столб и ограждение, выехал на встречку и столкнулся с «Фольксвагеном» и «Ладой Вестой».