В полиции рассказали о массовом ДТП на шоссе Космонавтов

Posted 26 ноября, 03:09
Published 26 ноября, 03:09
Modified 26 ноября, 04:05
Updated 26 ноября, 04:05
Вчера вечером, 25 ноября, на шоссе Космонавтов в Перми произошло массовое ДТП с участием большегруза. В результате ДТП пострадали две женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Прикамья.
Из Перми в направлении аэропорта двигался МАЗ. Предварительно, водитель этого автомобиля не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди «Рено Дастера» и врезался в него. После этого большегруз наехал на фонарный столб и ограждение, выехал на встречку и столкнулся с «Фольксвагеном» и «Ладой Вестой».
Разовая медицинская помощь была оказана автоледи, управлявшей «Фольксвагеном». Водителя «Весты» госпитализировали.
Движение на участке восстановили около 22:00.