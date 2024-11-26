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Posted 26 ноября, 03:09

Published 26 ноября, 03:09

Modified 26 ноября, 04:05

Updated 26 ноября, 04:05

В МВД раскрыли подробности массового ДТП 25 ноября на шоссе Космонавтов

В полиции рассказали о массовом ДТП на шоссе Космонавтов

26 ноября 2024, 03:09
Фото: 1MI.

В МВД раскрыли подробности массового ДТП 25 ноября на шоссе Космонавтов

В результате аварии пострадали две пермячки.

Вчера вечером, 25 ноября, на шоссе Космонавтов в Перми произошло массовое ДТП с участием большегруза. В результате ДТП пострадали две женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Прикамья.

Из Перми в направлении аэропорта двигался МАЗ. Предварительно, водитель этого автомобиля не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди «Рено Дастера» и врезался в него. После этого большегруз наехал на фонарный столб и ограждение, выехал на встречку и столкнулся с «Фольксвагеном» и «Ладой Вестой».

Разовая медицинская помощь была оказана автоледи, управлявшей «Фольксвагеном». Водителя «Весты» госпитализировали.

Движение на участке восстановили около 22:00.

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#Полиция#Массовое ДТП
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