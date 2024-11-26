В Прикамье замедлился рост заболеваемости ОРВИ

С 18 по 24 ноября в Прикамье зарегистрировали 14 тыс. 414 случаев ОРВИ, что на 50 случаев больше по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю, эпидемический порог превышен не был.