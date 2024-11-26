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Posted 26 ноября, 08:50

Published 26 ноября, 08:50

Modified 26 ноября, 08:52

Updated 26 ноября, 08:52

За прошлую неделю в Прикамье зарегистрировали 14,4 тыс. случаев ОРВИ

В Прикамье замедлился рост заболеваемости ОРВИ

26 ноября 2024, 08:50
Фото: 1MI.

За прошлую неделю в Прикамье зарегистрировали 14,4 тыс. случаев ОРВИ

Сюжет
Дети
Прирост количества заболевших составил всего 50 человек.

С 18 по 24 ноября в Прикамье зарегистрировали 14 тыс. 414 случаев ОРВИ, что на 50 случаев больше по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю, эпидемический порог превышен не был.

Среди заразившихся в основном циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В регионе продолжается вакцинация против гриппа. По состоянию на 25 ноября, в Пермском крае привито 1,27 млн человек (половина населения), среди которых 406 тыс. — это дети.

Напомним, что с 11 по 17 ноября в Прикамье было зарегистрировано 14 тыс. 364 случая ОРВИ и гриппа. Это на 771 случай больше, чем неделей ранее.

Надзорное ведомство рекомендует пермякам соблюдать правила личной гигиены, не переохлаждаться, регулярно проветривать помещение, не контактировать с имеющими признаки ОРВИ людьми, следить за чистотой в доме и вести здоровый образ жизни.

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#Пермский край#Дети#Грипп#Вакцинация#Роспотребнадзор#Вирусы#Прикамье#Человек
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