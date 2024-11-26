В Прикамье замедлился рост заболеваемости ОРВИ

Posted 26 ноября, 08:50
Published 26 ноября, 08:50
Modified 26 ноября, 08:52
Updated 26 ноября, 08:52
С 18 по 24 ноября в Прикамье зарегистрировали 14 тыс. 414 случаев ОРВИ, что на 50 случаев больше по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю, эпидемический порог превышен не был.
Среди заразившихся в основном циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В регионе продолжается вакцинация против гриппа. По состоянию на 25 ноября, в Пермском крае привито 1,27 млн человек (половина населения), среди которых 406 тыс. — это дети.
Напомним, что с 11 по 17 ноября в Прикамье было зарегистрировано 14 тыс. 364 случая ОРВИ и гриппа. Это на 771 случай больше, чем неделей ранее.
Надзорное ведомство рекомендует пермякам соблюдать правила личной гигиены, не переохлаждаться, регулярно проветривать помещение, не контактировать с имеющими признаки ОРВИ людьми, следить за чистотой в доме и вести здоровый образ жизни.