В Санкт-Петербурге в ДТП попала пермская художница

Posted 26 ноября, 14:18
Published 26 ноября, 14:18
Modified 26 ноября, 14:21
Updated 26 ноября, 14:21
Пермская художница Полина Подшивалова находится в тяжелом состоянии после ДТП, в которое попал автобус, пассажиром которого пермячка была. Авария произошла под Санкт-Петербургом, где сейчас проживает художница, сообщает «Фонтанка».
Рейсовый автобус 181 маршрута на полной скорости влетел в припаркованную на обочине фуру на Красносельском шоссе между Новосельем и Песками около 7:30 вчера, 25 ноября. За рулём находился гражданин одного из государств Центральной Азии. Ранее за водителем не числились нарушения правил дорожного движения. Также сообщается, что на рейс он выходил здоровым.
За помощью обратились 20 пострадавших. В больницу поступило пятеро пострадавших пассажиров автобуса. Однако, на данный момент остается в реанимации только Полина. По данным «Фонтанки», она находится в 26-й больнице Санкт-Петербурга и ей может понадобиться ампутация ноги.
Художнице 38 лет. В Перми она училась росписи по эмали. Затем переехала в Санкт-Петербург, где получила диплом художественно-промышленной академии имени Штиглица. Её работы выставлялись, в том числе, в музее городской скульптуры в Петербурге.
Вчера вечером, 25 ноября, на шоссе Космонавтов в Перми произошло массовое ДТП с участием большегруза. В результате ДТП пострадали две женщины.