properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 14:18

Published 26 ноября, 14:18

Modified 26 ноября, 14:21

Updated 26 ноября, 14:21

В Петербурге после ДТП в тяжелом состоянии госпитализирована пермская художница

В Санкт-Петербурге в ДТП попала пермская художница

26 ноября 2024, 14:18
Фото: 78.ru.

В Петербурге после ДТП в тяжелом состоянии госпитализирована пермская художница

Полина Подшивалова находится в тяжелом состоянии

Пермская художница Полина Подшивалова находится в тяжелом состоянии после ДТП, в которое попал автобус, пассажиром которого пермячка была. Авария произошла под Санкт-Петербургом, где сейчас проживает художница, сообщает «Фонтанка».

Рейсовый автобус 181 маршрута на полной скорости влетел в припаркованную на обочине фуру на Красносельском шоссе между Новосельем и Песками около 7:30 вчера, 25 ноября. За рулём находился гражданин одного из государств Центральной Азии. Ранее за водителем не числились нарушения правил дорожного движения. Также сообщается, что на рейс он выходил здоровым.

За помощью обратились 20 пострадавших. В больницу поступило пятеро пострадавших пассажиров автобуса. Однако, на данный момент остается в реанимации только Полина. По данным «Фонтанки», она находится в 26-й больнице Санкт-Петербурга и ей может понадобиться ампутация ноги.

Художнице 38 лет. В Перми она училась росписи по эмали. Затем переехала в Санкт-Петербург, где получила диплом художественно-промышленной академии имени Штиглица. Её работы выставлялись, в том числе, в музее городской скульптуры в Петербурге.

Вчера вечером, 25 ноября, на шоссе Космонавтов в Перми произошло массовое ДТП с участием большегруза. В результате ДТП пострадали две женщины.

Читайте также:
Рейс до Перми экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за больного пассажира
#Происшествия#Санкт петербург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика