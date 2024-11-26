В Санкт-Петербурге в ДТП попала пермская художница

Рейсовый автобус 181 маршрута на полной скорости влетел в припаркованную на обочине фуру на Красносельском шоссе между Новосельем и Песками около 7:30 вчера, 25 ноября. За рулём находился гражданин одного из государств Центральной Азии. Ранее за водителем не числились нарушения правил дорожного движения. Также сообщается, что на рейс он выходил здоровым.