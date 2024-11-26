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Posted 26 ноября, 05:07

Published 26 ноября, 05:07

Modified 26 ноября, 05:09

Updated 26 ноября, 05:09

В центре Перми автобус сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу на красный

В центре Перми автобус сбил 11-летнюю девочку

26 ноября 2024, 05:07
Фото: Изображение Midjourney.

В центре Перми автобус сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу на красный

Несовершеннолетнюю доставили в больницу с разными травмами.

Вчера, 25 ноября, в Перми на ул. Чернышевского сбили пешехода. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

В Госавтоинспекции Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что инцидент произошел около 14.55. По ул. Чернышевского в сторону площади Карла Маркса двигался автобус ЛИАЗ, за рулем которого был 39-летний водитель. В районе дома № 94 на ул. Сибирская он сбил 11-летнюю девочку. Предварительно, девочка переходила дорогу на красный свет.

Несовершеннолетнюю госпитализировали, пассажиры автобуса не пострадали. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ЧП Пермь
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#Происшествия#Пермь#Пешеход#Госавтоинспекция
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