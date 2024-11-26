В центре Перми автобус сбил 11-летнюю девочку

В Госавтоинспекции Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что инцидент произошел около 14.55. По ул. Чернышевского в сторону площади Карла Маркса двигался автобус ЛИАЗ, за рулем которого был 39-летний водитель. В районе дома № 94 на ул. Сибирская он сбил 11-летнюю девочку. Предварительно, девочка переходила дорогу на красный свет.