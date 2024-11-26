В центре Перми автобус сбил 11-летнюю девочку

Posted 26 ноября, 05:07
Published 26 ноября, 05:07
Modified 26 ноября, 05:09
Updated 26 ноября, 05:09
Вчера, 25 ноября, в Перми на ул. Чернышевского сбили пешехода. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
В Госавтоинспекции Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что инцидент произошел около 14.55. По ул. Чернышевского в сторону площади Карла Маркса двигался автобус ЛИАЗ, за рулем которого был 39-летний водитель. В районе дома № 94 на ул. Сибирская он сбил 11-летнюю девочку. Предварительно, девочка переходила дорогу на красный свет.
Несовершеннолетнюю госпитализировали, пассажиры автобуса не пострадали. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.