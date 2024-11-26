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Posted 26 ноября, 04:47

Published 26 ноября, 04:47

Modified 26 ноября, 07:37

Updated 26 ноября, 07:37

Замглавы Кунгурского района Черников ушла с поста по собственному желанию

Замглавы Кунгурского округа Светлана Черникова покинула свою должность

26 ноября 2024, 04:47

Замглавы Кунгурского района Черников ушла с поста по собственному желанию

Сюжет
Кунгур
Исполняющей обязанности начальника управления развития территории назначили Елену Блинову.

Заместитель главы Кунгурского округа по развитию территории Светлана Черникова 16 ноября покинула свой пост по собственному желанию, сообщается на сайте администрации района. До конца 2024 года исполняющей обязанности начальника управления развития территории назначена Елена Блинова.

Светлана Черникова родилась в 1977 году. После окончания Кунгурского многопрофильного техникума по специальности «Правоведение» поступила в Уральскую академию госслужбы. На должность замглавы муниципалитета ее назначили в 2016 году.

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#Кунгур#Прикамье#Светлана черникова
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