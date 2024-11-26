Житель Верещагино зарезал своего собутыльника

В ночь на 25 ноября в деревне Егоршата в ходе распития спиртных напитков, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме местный житель решил совершить убийство своего знакомого. Вооружившись ножом, фигурант дела нанес соседу не менее двух ударов клинком ножа в область сердца и нижней конечности, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.