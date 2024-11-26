Житель Верещагино зарезал своего собутыльника

Posted 26 ноября, 12:09
Published 26 ноября, 12:09
Modified 26 ноября, 12:10
Updated 26 ноября, 12:10
Житель Верещагинского округа зарезал своего собутыльника. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
В ночь на 25 ноября в деревне Егоршата в ходе распития спиртных напитков, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме местный житель решил совершить убийство своего знакомого. Вооружившись ножом, фигурант дела нанес соседу не менее двух ударов клинком ножа в область сердца и нижней конечности, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.
По горячим следам, после проведенного следователями осмотра места происшествия, фиксации и изъятия следов преступления, допроса свидетелей происшествия подозреваемый изобличен и задержан. Он дал признательные показания о совершенном им преступлении.
В Верещагинском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту обнаружения тела жителя деревни Егоршата Верещагинского городского округа с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина.