Жители Осы в суде добиваются ремонта своего дома

Инспекций государственного жилищного надзора Пермского края по результатам рассмотрения обращения жителей одного из многоквартирных домов в Осе в администрацию городского округа направлено заключение о техническом состоянии дома. Несмотря на наличие признаков аварийности многоквартирного дома, в котором также есть и муниципальные жилые помещения, муниципалитетом меры по проведению его обследования специализированной организацией в целях последующего обращения в межведомственную комиссию не принято.