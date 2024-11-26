Жители Осы в суде добиваются ремонта своего дома

Posted 26 ноября, 09:34
Published 26 ноября, 09:34
Modified 26 ноября, 09:35
Updated 26 ноября, 09:35
Жители Осы требуют от местных властей отремонтировать свой дом, признанный аварийным. Прокуратура Осинского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства, отмечает пресс-служба ведомства.
Инспекций государственного жилищного надзора Пермского края по результатам рассмотрения обращения жителей одного из многоквартирных домов в Осе в администрацию городского округа направлено заключение о техническом состоянии дома. Несмотря на наличие признаков аварийности многоквартирного дома, в котором также есть и муниципальные жилые помещения, муниципалитетом меры по проведению его обследования специализированной организацией в целях последующего обращения в межведомственную комиссию не принято.
По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием к муниципалитету — организовать деятельность межведомственной комиссии по оценке состояния многоквартирного жилого дома на предмет его аварийности.
Суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.
Власти Пермского края не отказались от планов по реновации ул. Попова в Перми. Ведется разработка проектной документации по строительству транспортной развязки на месте Центрального рынка с подходами. Также остается в силе снос жилого дома на ул. Попова, 57 («Актерский дом») и других строений возле Центрального рынка, в частности, овощного мини-рынка на углу ул. Попова и Пушкина.