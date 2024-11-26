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Posted 26 ноября, 09:34

Published 26 ноября, 09:34

Modified 26 ноября, 09:35

Updated 26 ноября, 09:35

Жители Осы Пермского края через суд добиваются ремонта дома

Жители Осы в суде добиваются ремонта своего дома

26 ноября 2024, 09:34
Фото: 1MI.

Жители Осы Пермского края через суд добиваются ремонта дома

Сюжет
Аварийное жилье
В аварийном жилом доме есть муниципальные жилые помещения

Жители Осы требуют от местных властей отремонтировать свой дом, признанный аварийным. Прокуратура Осинского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства, отмечает пресс-служба ведомства.

Инспекций государственного жилищного надзора Пермского края по результатам рассмотрения обращения жителей одного из многоквартирных домов в Осе в администрацию городского округа направлено заключение о техническом состоянии дома. Несмотря на наличие признаков аварийности многоквартирного дома, в котором также есть и муниципальные жилые помещения, муниципалитетом меры по проведению его обследования специализированной организацией в целях последующего обращения в межведомственную комиссию не принято.

По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием к муниципалитету — организовать деятельность межведомственной комиссии по оценке состояния многоквартирного жилого дома на предмет его аварийности.

Суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.

Власти Пермского края не отказались от планов по реновации ул. Попова в Перми. Ведется разработка проектной документации по строительству транспортной развязки на месте Центрального рынка с подходами. Также остается в силе снос жилого дома на ул. Попова, 57 («Актерский дом») и других строений возле Центрального рынка, в частности, овощного мини-рынка на углу ул. Попова и Пушкина.

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#Общество#Аварийное жилье#Оса#Аварийный дом#Аварийность
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