Жители Прикамья вновь смогут увидеть «ледяные цветы»

Posted 26 ноября, 03:43
Published 26 ноября, 03:43
Modified 26 ноября, 03:57
Updated 26 ноября, 03:57
На этой неделе пермяки смогут снова наблюдать на водоемах Пермского края «ледяные цветы», сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
В ближайшие четыре дня в регионе прогнозируется малооблачная безветренная погода с сильным ночным похолоданием до -10…-15°. Это идеальные условия для формирования на поверхности водоемов кристаллов льда. «Цветы» появляются, когда температура воздуха гораздо ниже температуры воды. К примеру, если температура льда около 0°С, то температура воздуха должна быть ниже 15-20°С.
По словам синоптиков, сейчас большая часть площади акватории водохранилища свободна от льда. Прежний лед сохранился лишь в некоторых участках Чусовой, Сылвы, Обвы, Косьвы и Иньвы. Новый лед при такой погоде ожидается уже на днях. В четверг его можно будет наблюдать в Троице и Жебреях.
Напомним, в октябре такое явление заметили на Чусовой.