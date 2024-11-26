Жители Прикамья вновь смогут увидеть «ледяные цветы»

В ближайшие четыре дня в регионе прогнозируется малооблачная безветренная погода с сильным ночным похолоданием до -10…-15°. Это идеальные условия для формирования на поверхности водоемов кристаллов льда. «Цветы» появляются, когда температура воздуха гораздо ниже температуры воды. К примеру, если температура льда около 0°С, то температура воздуха должна быть ниже 15-20°С.