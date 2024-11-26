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Posted 26 ноября, 03:43

Published 26 ноября, 03:43

Modified 26 ноября, 03:57

Updated 26 ноября, 03:57

Метеорологи обещают появление «ледяных цветов» на водоемах Пермского края

Жители Прикамья вновь смогут увидеть «ледяные цветы»

26 ноября 2024, 03:43
Фото: Дирекция ООПТ Пермского края / VK.

Метеорологи обещают появление «ледяных цветов» на водоемах Пермского края

Формирование необычных цветов ожидается в регионе в ближайшие четыре дня.

На этой неделе пермяки смогут снова наблюдать на водоемах Пермского края «ледяные цветы», сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

В ближайшие четыре дня в регионе прогнозируется малооблачная безветренная погода с сильным ночным похолоданием до -10…-15°. Это идеальные условия для формирования на поверхности водоемов кристаллов льда. «Цветы» появляются, когда температура воздуха гораздо ниже температуры воды. К примеру, если температура льда около 0°С, то температура воздуха должна быть ниже 15-20°С.

По словам синоптиков, сейчас большая часть площади акватории водохранилища свободна от льда. Прежний лед сохранился лишь в некоторых участках Чусовой, Сылвы, Обвы, Косьвы и Иньвы. Новый лед при такой погоде ожидается уже на днях. В четверг его можно будет наблюдать в Троице и Жебреях.

Напомним, в октябре такое явление заметили на Чусовой.

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#Пермский край#Погода#Ледяные цветы#Прикамье#Водоемы#Синоптики#Акватория#Камское водохранилище
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