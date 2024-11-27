Бывший пермский главный пристав снова просит его оправдать

Суд сделал Кожевникову замечание за некорректные слова в репликах. Он свое поведение объяснил тем, что «меня уже пять лет мутузят». «Ни одного слова правды нет в этой сказке. Сказка и есть сказка. „Конёк-Горбунок“, там и то больше правды, — возмущался Кожевников. — Все свидетели давали синхронные показания, прямо вижу, как они договариваются. Спасибо большое. Буду писать в ФСБ России про систему моего нахлобучивания. В протоколы внесены ложные показания, а мне пытаются доказать, что я дебил. Они все на свободе, а я должен сидеть».