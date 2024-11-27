Бывший пермский главный пристав снова просит его оправдать

Posted 27 ноября, 11:43
Published 27 ноября, 11:43
Modified 27 ноября, 15:22
Updated 27 ноября, 15:22
Не исключено, что уже в ближайшую пятницу, 29 ноября, коллегия Пермского краевого суда вынесет решение после повторного рассмотрения апелляционных жалоб на приговор бывшему главному судебному приставу Игорю Кожевникову. На этот день назначено последнее слово обвиняемого, предполагается, что на выступление потребуется несколько часов — по словам самого обвиняемого.
Изучать жалобы начали еще в августе, но сначала подсудимый попросил этапировать его в Пермь, чтобы участвовать в процессе лично. В СИЗО-1 из Рязани, где он начал отбывать наказание Кожевникова доставили, но в судебных заседаниях он присутствовал по ВКС. В этот раз в прениях он выступал дольше, чем при первом рассмотрении жалобы.
Сегодня в прениях и репликах выступали адвокат Кожевникова Николай Атаманчук и гособвинитель Сергей Бусов. Ранее на протяжении нескольких заседаний в прениях говорил Игорь Кожевников. Как и в первый раз, его речь сводилась к тому, что он невиновен и его оговорили свидетели по делу, включая бывших подчиненных, в том числе — осужденная по тому же составу преступления бывшая заместитель Кожевникова Александра Марданова.
Сегодняшнее заседание, в отличие от других по данному делу, длилось час с небольшим. В короткой речи адвокат Атаманчук попросил оправдать его подзащитного.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, адвокат приобщил к материалам дела том своего выступления в прениях: «там материалы прений разделены по четырем обнальным площадкам, Варламов, Ахтямиев, Мурай…», — уточнил Кожевников.
«Сказать что-то большее, чем сказал мой подзащитный, наверное невозможно. Никто Кожевникова за руку на взятке не поймал, все построено на показаниях Мардановой. Странность этого дела состоит в том, что одна постоянно берет взятки, а второй с этим борется. Все это дело кажется нелогичным: его подчинённые совершают преступления, а бенефициар Кожевников регистрирует материалы проверки», — говорит Атаманчук.
Защитник акцентировал внимание суда, что обвинение предъявлено Кожевникову так, что неизвестно, когда он перестал брать взятки. Почему и когда он это сделал, следствие не говорит. «Все эпизоды были придуманы Мардановой вместе со следователем на основе имеющихся материалов. Это все говорит о том, что Кожевников просто непричастен к преступлению», — считает адвокат. Также Атаманчук уточнил, что «у Мардановой были причины для оговора» и попросил оправдать Кожевникова.
Как заявил гособвинитель Бусов, все доводы, изложенные в жалобах, уже вошли в приговор и были судом оценены. Он назвал факты, что Кожевников и другие неоднократно получали взятки на подконтрольные банковские счета, эти деньги потом обналичивались. В схеме использовались исполнительные производства по взысканию долгов по зарплате. Вина доказана не только показаниями Мардановой, но комплексом исследованных доказательств.
Доводы о том, что не было умысла на обналичивание, также опровергаются. Все попытки отстранить Марданову и проверить вверенный ей отдел Кожевников пресекал. До ее назначения за январь 2017 года в отделе прошли 27 проверок, после — значительно меньше, журнал выездных проверок велся халатно. «Мардановой все сходило с рук», — цитирует прокурор показания свидетелей. Заявления Кожевникова об оговоре являются голословными и ни на чем не основанными: слова разных свидетелей совпадают между собой. «Прошу отказать в удовлетворении жалобы Кожевникова и его адвоката», — сказал гособвинитель.
Бусов напомнил о представлении: у Кожевникова просят конфисковать имущество, в том числе автомобиль, для возмещения ущерба. Кроме того, прокуратура просит исправить опечатки, допущенные в приговоре.
«Все, что сказал прокурор — абсолютная ложь, — эмоционально выступил Кожевников. — Я не знаю, кто кукловод в этом процессе, я в любом случае буду об этом в ФСБ писать. Это просто бредовое дело, я не знаю, что со мной делают».
Суд сделал Кожевникову замечание за некорректные слова в репликах. Он свое поведение объяснил тем, что «меня уже пять лет мутузят». «Ни одного слова правды нет в этой сказке. Сказка и есть сказка. „Конёк-Горбунок“, там и то больше правды, — возмущался Кожевников. — Все свидетели давали синхронные показания, прямо вижу, как они договариваются. Спасибо большое. Буду писать в ФСБ России про систему моего нахлобучивания. В протоколы внесены ложные показания, а мне пытаются доказать, что я дебил. Они все на свободе, а я должен сидеть».
Суд во второй раз сделал замечание за некорректные высказывания. «Я не устану, я вышел на орбиту, апелляция, кассация, отмена. Я докажу, что дело сфабриковано», — продолжал Кожевников. В речи он вспомнил об этом эпизоде, и о том, что он не собирался никуда бежать. «Я прошу дать оценку всем моим доводам, абсолютно всем. Прошу меня оправдать», — сказал Кожевников. Он также заявил, что срок давности по 285 УК РФ уже истек: «прошу суд не запускать меня на новую орбиту».
Прокурор Сергей Бусов просил оставить приговор Кожевникову в силе. В мае прошлого года судья Ольга Лобастова назначила ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 15 млн рублей. Кроме того, его лишили классного чина советника юстиции второго класса и запретили в течение 7 лет занимать должности на госслужбе. Гособвинение просило назначить ему 13 лет колонии строгого режима со штрафом 50 млн рублей и запретом в течение 7 лет занимать должности на госслужбе.
Кожевников пытался отменить приговор и всегда заявлял о своей невиновности. В первый раз Пермский краевой суд оставил приговор в части размера наказания без изменений, скорректировав в части конфискации у него 15,9 млн рублей, сумма соответствует общему размеру денежных средств, полученных им в виде взяток. Ранее об этом просила прокуратура. В кассационной инстанции Кожевникову удалось добиться пересмотра его жалобы во второй инстанции.
Ранее стало известно, что один из ключевых фигурантов дела, экс-прокурор Сергей Мурай заключил контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону СВО. По имеющейся информации, Кожевников таких попыток не предпринимал. В начале рассмотрения его дела в первой инстанции всплыл эпизод допущенного им при нахождении под запретом определенных действий нарушения, из-за чего Кожевникова поместили в СИЗО. Из оперативных данных ФСБ стало известно, что он вразрез с запретом воспользовался телефоном и позвонил знакомому. В беседе он заявил, что: «Если меня будут сажать, то бегу на Украину. Когда будет нужно, посоветуюсь». До службы в УФССП Кожевников был кадровым военным.
Бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников обвиняется в 40 эпизодах преступлений. По версии следствия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, он организовал преступную схему, также ему вменяют получение 38 взяток, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при незаконном обналичивании около 222 млн рублей. Такие же преступления совершила и Александра Марданова, его бывшая заместитель. Она с третьего раза добилась отсрочки наказания до совершеннолетия младшего сына, ей назначено пять лет реального срока в колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года, в июле они были задержаны. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек, в их числе был и экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Ряд эпизодов в отношении Мурая связан с преступлениями, в которых подозревается Кожевников. Исполнителями в преступной группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.