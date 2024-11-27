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Posted 27 ноября, 12:56

Published 27 ноября, 12:56

Modified 27 ноября, 12:57

Updated 27 ноября, 12:57

Житель Прикамья распространял в интернете детскую порнографию

Добрянец попался на распространении порнографии, в том числе детской

27 ноября 2024, 12:56
Фото: 1MI.

Житель Прикамья распространял в интернете детскую порнографию

Сюжет
Дети
Площадкой для распространения нелегальных материалов стала страница мужчины в «ВКонтакте».

Житель Добрянки предстанет перед судом за незаконное распространение порнографических материалов. Об этом сообщают в краевом СУ СКР.

51-летний житель Добрянки с декабря 2021 года по май 2023 года, используя свою страницу в «Вконтакте» незаконно распространял порнографические фото, в том числе с изображением несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.

Следственным отделом по городу Добрянка было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «а, г» ч. 2 ст. 242¹ УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в том числе с изображением несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Неделю назад в Мотовилихинском районе Перми задержали двух мужчин за распространение порнографических материалов с изображением детей.

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