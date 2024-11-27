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Posted 27 ноября, 14:13

Published 27 ноября, 14:13

Modified 27 ноября, 14:26

Updated 27 ноября, 14:26

В Добрянке чиновник похитил на ремонте канализации более 400 тыс. рублей

Добрянский чиновник похитил на школьной канализации как минимум 400 тысяч

27 ноября 2024, 14:13
Фото: 1MI.

В Добрянке чиновник похитил на ремонте канализации более 400 тыс. рублей

Сюжет
Школы
Замдиректора занизил объем выполненных работ.

В Добрянке возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств бывшим должностным лицом из одного из муниципальных бюджетных учреждений. Подробности сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

С конца декабря 2023 года по 1 марта 2024 года бывший заместитель директора одного из муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории Добрянки, используя свое служебное положение, в рамках исполнения муниципального контракта, совершил хищение бюджетных средств. Деньги были выделены на ремонт системы канализации средней школы и детского сада. Похитил чиновник средства путем занижения фактического объема выполненных работ, чем причинил Добрянскому городскому округу материальный ущерб на сумме не менее 400 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В настоящее время следователями фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение, судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В начале 2024 года прокуратура обнаружила у замначальника отдела соцзащиты Индустриального района Перми Mercedes-Benz, купленный на неофициальные доходы.

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#Образование#Мошенничество#Школы#Коррупция
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