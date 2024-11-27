Добрянский чиновник похитил на школьной канализации как минимум 400 тысяч

С конца декабря 2023 года по 1 марта 2024 года бывший заместитель директора одного из муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории Добрянки, используя свое служебное положение, в рамках исполнения муниципального контракта, совершил хищение бюджетных средств. Деньги были выделены на ремонт системы канализации средней школы и детского сада. Похитил чиновник средства путем занижения фактического объема выполненных работ, чем причинил Добрянскому городскому округу материальный ущерб на сумме не менее 400 тыс. рублей.