Экс-глава пермского депобра Анна Деменева стала директором школы в Москве

Анна Деменева назначена директором школы №1985, которая не так давно отметила 21-й день рождения. Учебное заведение находится в районе Куркино. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 26 ноября. До этого с лета 2024 года школа работала без директора — с исполняющим обязанности.