Экс-глава пермского депобра Анна Деменева стала директором школы в Москве

Posted 27 ноября, 09:27
Published 27 ноября, 09:27
Modified 27 ноября, 09:29
Updated 27 ноября, 09:29
Бывшая начальница департамента образования Перми Анна Деменева стала директором московской школы. Об этом со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Анна Деменева назначена директором школы №1985, которая не так давно отметила 21-й день рождения. Учебное заведение находится в районе Куркино. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 26 ноября. До этого с лета 2024 года школа работала без директора — с исполняющим обязанности.
Анна Деменева ушла с должности начальника департамента образования Перми осенью прошлого года. Ее сменила зам Ольга Ершова, которая избавилась от приставки и. о. она в марте этого года.