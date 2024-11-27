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Posted 27 ноября, 09:27

Published 27 ноября, 09:27

Modified 27 ноября, 09:29

Updated 27 ноября, 09:29

Экс-глава пермского депобра Анна Деменева стала директором школы в Москве

Экс-глава пермского депобра Анна Деменева стала директором школы в Москве

27 ноября 2024, 09:27
Фото: properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Школа расположена в районе Куркино.

Бывшая начальница департамента образования Перми Анна Деменева стала директором московской школы. Об этом со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Анна Деменева назначена директором школы №1985, которая не так давно отметила 21-й день рождения. Учебное заведение находится в районе Куркино. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 26 ноября. До этого с лета 2024 года школа работала без директора — с исполняющим обязанности.

Анна Деменева ушла с должности начальника департамента образования Перми осенью прошлого года. Ее сменила зам Ольга Ершова, которая избавилась от приставки и. о. она в марте этого года.

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#Кадровые перестановки#Школы перми#Директор школы#Анна Деменева
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