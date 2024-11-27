Еще в двух округах Прикамья введут туристический налог

Posted 27 ноября, 10:50
Published 27 ноября, 10:50
Modified 27 ноября, 10:51
Updated 27 ноября, 10:51
Еще два муниципалитета Пермского края вводят туристический налог. Такие решения приняли думцы в Соликамске и Губахе, сообщает телеграм-канал «На местах».
Взимать туристический налог планируется с организаций и физлиц (в т. ч. ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и пр.
Размер налога на 2025 год составит 1% от стоимости услуг по размещению, на 2026 год — 2%, на 2027 год — 3%, на 2028 год — 4%, с 2029 года года — 5%.
Кроме того, депутаты установили, что туристический налог не будет применяться при предоставлении услуг местным жителям округа и несовершеннолетним.
По расчетам администрации Соликамского ГО, сумма сборов туристического налога, может составить около 2,5 млн. рублей.
По расчетам администрации Губахинского МО, сумма сборов туристического налога, может составить около 1,3 млн. рублей.
Ранее налоги были введены в Кунгурском, Горнозаводском, Чердынском, Краснокамском, Кочёвском округах и в Перми.