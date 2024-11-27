ФОМС: В 2025 году пройти бесплатные обследования смогут 100 млн граждан

Илья Баланин подчеркнул, что благодаря программам обязательного медицинского страхования в следующем году более 100 миллионов застрахованных смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, что поможет своевременно обнаруживать заболевания. Кроме того, свыше 27 миллионов человек получат возможность лечиться стационарно, им будет гарантировано необходимое количество визитов к врачам, финансируемых за счет ОМС. Более 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями будут иметь возможность наблюдаться у профильных специалистов. Закон закрепляет основные характеристики бюджета фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов.