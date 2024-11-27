ФОМС: В 2025 году пройти бесплатные обследования смогут 100 млн граждан

Posted 27 ноября, 14:59
Published 27 ноября, 14:59
Modified 27 ноября, 14:59
Updated 27 ноября, 14:59
В ходе обсуждения была отмечена положительная тенденция в росте доходов бюджета фонда. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.
В качестве спикеров выступали председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, глава ФОМС Илья Баланин и заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, пишет РИА Новости.
Илья Баланин подчеркнул, что благодаря программам обязательного медицинского страхования в следующем году более 100 миллионов застрахованных смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, что поможет своевременно обнаруживать заболевания. Кроме того, свыше 27 миллионов человек получат возможность лечиться стационарно, им будет гарантировано необходимое количество визитов к врачам, финансируемых за счет ОМС. Более 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями будут иметь возможность наблюдаться у профильных специалистов. Закон закрепляет основные характеристики бюджета фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов.
Согласно данным Совета Федерации, ожидаемая сумма общего дохода бюджета фонда на 2025 год составит 4,33 триллиона рублей, что на 16,07% больше по сравнению с 2024 годом. В 2026 году прогнозируются доходы на уровне 4,77 триллиона рублей, а на 2027 год — 5,16 триллиона рублей. Формирование доходов бюджета фонда будет происходить за счет страховых взносов, налоговых поступлений, финансовых санкций по страховым взносам и средств из федерального бюджета.
Прогнозируемые расходы бюджета фонда на 2025 год составят 4,47 триллиона рублей, на 2026 год — 4,83 триллиона рублей, а на 2027 год — 5,16 триллиона рублей.
Дефицит бюджета Фонда ОМС в 2025 году ожидается на уровне 136,6 миллиарда рублей, а в 2026 и 2027 годах — 55,4 миллиарда рублей и 0,8 миллиарда рублей соответственно. Его планируется покрыть за счет остаточных денежных средств бюджета фонда. Расходы бюджета Фонда ОМС будут осуществляться в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».