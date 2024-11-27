Как правильно носить шапку, чтобы мама была довольна

Вспомните детство. Как часто вам «прилетало» от мамы за то, что вы потеряли шапку? Шапка хоть и была теплой, но красивой точно не была. К сожалению, комплекс зимней (да и осенней) тоже преследует многих и во взрослом возрасте, но это не повод рисковать своим здоровьем. Простуды, головные боли, переохлаждение — все это можно предотвратить, выбрав подходящий головной убор. Самое важное при выборе шапки — это выбор материала и размера головного убора.