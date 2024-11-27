На следующей неделе в Прикамье отключат радио и телевидение

Posted 27 ноября, 11:13
Published 27 ноября, 11:13
Modified 27 ноября, 11:15
Updated 27 ноября, 11:15
Со 2 по 8 декабря в Прикамье отключат 20 основных телеканалов РТРС-1 и РТРС-2. В это же время для пермяков будет недоступно и радио. Причиной тому стало проведение плановых работ, сообщили в пресс-службе Пермского филиала РТРС.
Отключения затронут пять населенных пунктов Пермского края. В Большой Соснове 2 декабря с 10:00 до 18:00 приостановят вещание каналов РТРС-1 и РТРС-2 (не более одного часа). В Ильинском 3 декабря в это же время не будут вещать каналов РТРС-1, РТРС-2, а также «Радио России» (не более одного часа). В Чермозе 4 декабря с 10:00 до 18:00 прервется вещание пакетов каналов РТРС-1 и РТРС-2 (также не более одного часа).
В Добрянке перестанут вещать каналы РТРС-1 и РТРС-2, а также радио «Соль ФМ» 5 декабря в период с 10:00 до 18:00. Время отключения составит не более часа. Самое непродолжительное отключение телеканалов — максимум на 10 минут — РТРС-1 и РТРС-2 планируется в Александровске — 5 декабря с 13:00 до 14:00.