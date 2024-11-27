На следующей неделе в Прикамье отключат радио и телевидение

Отключения затронут пять населенных пунктов Пермского края. В Большой Соснове 2 декабря с 10:00 до 18:00 приостановят вещание каналов РТРС-1 и РТРС-2 (не более одного часа). В Ильинском 3 декабря в это же время не будут вещать каналов РТРС-1, РТРС-2, а также «Радио России» (не более одного часа). В Чермозе 4 декабря с 10:00 до 18:00 прервется вещание пакетов каналов РТРС-1 и РТРС-2 (также не более одного часа).