properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 12:43

Published 27 ноября, 12:43

Modified 27 ноября, 12:45

Updated 27 ноября, 12:45

Вывоз медотходов из девяти больниц Прикамья власти оценили в 28 млн рублей

На вывоз медотходов из девяти больниц Прикамья уйдет 28 миллионов рублей

27 ноября 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney.

Вывоз медотходов из девяти больниц Прикамья власти оценили в 28 млн рублей

Отходы должны быть вывезены из учреждений до 30 ноября 2026 года.

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило аукцион на оказание услуг по транспортировке и утилизации медицинских отходов. Цена контракта — 28,1 млн рублей, сообщает «Рифей».

Согласно проектной документации, исполнитель обязуется вывозить отходы класса Б и В из краевого территориального центра медицины катастроф, Частинской ЦРБ, ГКБ №1 Перми, Соликамской станции СМП, поликлиники Перми, Кишертской ЦРБ, Красновишерской ЦРБ, больницы Коми-Пермяцкого округа и Северной больницы этого же муниципалитета. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что два пермских медицинских учреждения утилизировали медицинские отходы неправильно. Проверку провела прокуратура. Сотрудниками надзорного ведомства установлено, что контейнеры, размещенные на площадке для сбора отходов, не были промаркированы и закрыты плотно прилегающими крышками. Кроме того, были дефекты внутренней отделки в помещениях для хранения отходов. Как сообщил источник Properm.ru, речь шла о ГКП №2 на ул. Братьев Игнатовых и ГКБ №2 имени Ф. Х. Граля.

Читайте также:
В пермском парке «Счастье есть» построят ледовый городокНа капремонт больницы имени Гринберга власти Прикамья потратят 13 миллионовВ Прикамье власти будут контролировать работу гидов
#Пермский край#Власти#Аукцион#Скорая помощь#Больница#Поликлиника#Контракт#Медицинский центр#Утилизация#Медицинские отходы#Подрядчик#Выброс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика