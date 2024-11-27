На вывоз медотходов из девяти больниц Прикамья уйдет 28 миллионов рублей

Ранее сообщалось, что два пермских медицинских учреждения утилизировали медицинские отходы неправильно. Проверку провела прокуратура. Сотрудниками надзорного ведомства установлено, что контейнеры, размещенные на площадке для сбора отходов, не были промаркированы и закрыты плотно прилегающими крышками. Кроме того, были дефекты внутренней отделки в помещениях для хранения отходов. Как сообщил источник Properm.ru, речь шла о ГКП №2 на ул. Братьев Игнатовых и ГКБ №2 имени Ф. Х. Граля.