На вывоз медотходов из девяти больниц Прикамья уйдет 28 миллионов рублей

Posted 27 ноября, 12:43
Published 27 ноября, 12:43
Modified 27 ноября, 12:45
Updated 27 ноября, 12:45
ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило аукцион на оказание услуг по транспортировке и утилизации медицинских отходов. Цена контракта — 28,1 млн рублей, сообщает «Рифей».
Согласно проектной документации, исполнитель обязуется вывозить отходы класса Б и В из краевого территориального центра медицины катастроф, Частинской ЦРБ, ГКБ №1 Перми, Соликамской станции СМП, поликлиники Перми, Кишертской ЦРБ, Красновишерской ЦРБ, больницы Коми-Пермяцкого округа и Северной больницы этого же муниципалитета. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2026 года.
Ранее сообщалось, что два пермских медицинских учреждения утилизировали медицинские отходы неправильно. Проверку провела прокуратура. Сотрудниками надзорного ведомства установлено, что контейнеры, размещенные на площадке для сбора отходов, не были промаркированы и закрыты плотно прилегающими крышками. Кроме того, были дефекты внутренней отделки в помещениях для хранения отходов. Как сообщил источник Properm.ru, речь шла о ГКП №2 на ул. Братьев Игнатовых и ГКБ №2 имени Ф. Х. Граля.