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Posted 27 ноября, 14:32

Published 27 ноября, 14:32

Modified 27 ноября, 14:34

Updated 27 ноября, 14:34

Пермские школьники смогут поучаствовать в олимпиаде по кибербезопасности

Пермские школьники смогут поучаствовать в олимпиаде по кибербезопасности

27 ноября 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney.
В России стартовала онлайн-олимпиада, направленная на повышение уровня киберграмотности среди школьников. Мероприятие организовано АНО «Национальные приоритеты» при поддержке национального проекта «Цифровая экономика» и Минцифры России.

Для повышения киберграмотности среди молодежи в России на образовательной платформе Учи.ру стартовала онлайн-олимпиада для школьников «Безопасный интернет». В этом году организаторы расширили круг участников, олимпиада доступна для учеников всех возрастов — от 1 до 11 классов.

Задания в формате игр охватывают основные аспекты безопасного поведения в интернете, такие как онлайн-покупки, создание надежных паролей, работа с искусственным интеллектом, распознавание спама и управление информацией в цифровом пространстве.

Партнером всероссийской онлайн-олимпиады стала компания «Авито». Директор департамента доверия и безопасности платформы Наталья Юматова отметила, что компания уже имеет опыт реализации образовательных проектов в области цифровой грамотности: именно детская аудитория откликается на них особенно активно.

«В рамках олимпиады мы подготовили для школьников реальные примеры, работа с которыми позволит закрепить знания о том, на что стоит обратить внимание, например, когда ты собираешься купить в сети игрушку или гаджет, которые давно искал», — говорит Юматова.

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