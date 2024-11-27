properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 15:03

Published 27 ноября, 15:03

Modified 27 ноября, 15:04

Updated 27 ноября, 15:04

СУ СКР завершил расследование убийства пермского бизнесмена в октябре 2023 года

Пермского предпринимателя застрелил из неустановленного пистолета неизвестный киллер

27 ноября 2024, 15:03
Фото: 1MI.

СУ СКР завершил расследование убийства пермского бизнесмена в октябре 2023 года

Следком завершил расследование убийства Александра Лукова

Гендиректора ООО «Лодочка» Александра Лукова застрелил из неустановленного пистолета неустановленный киллер. За 500 тыс. рублей преступление организовал Андрей Широков при пособничестве своего сына Романа Широкова. Преступление совершено по заказу Руслана Шардакова, делового партнёра Лукова. Такова окончательная версия СКР, сообщает РБК-Пермь.

По информации издания, Следком завершил расследование и начал знакомить стороны со всеми собранными уликами.

Александр Луков убит вечером 5 октября прошлого года, около своего бара в Орджоникидзевском районе. Некто выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия, а после скрылся с места преступления. Мужчина скончался на месте. Одной из причин убийства назывался конфликт между партнерами по бизнесу из-за коммерческой недвижимости.

Шардаков и Широковы были задержаны и заключены под стражу только через месяц после убийства бизнесмена в ноябре прошлого года.

Читайте также:
Следователи опровергли информацию о том, что убийцу ребенка признали вменяемойВ центре Перми для движения перекроют до средины декабря одну из улиц. СхемаСемилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся на Перми-1
#Происшествия#Пермь#Убийство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика