Пермского предпринимателя застрелил из неустановленного пистолета неизвестный киллер

Posted 27 ноября, 15:03
Published 27 ноября, 15:03
Modified 27 ноября, 15:04
Updated 27 ноября, 15:04
Гендиректора ООО «Лодочка» Александра Лукова застрелил из неустановленного пистолета неустановленный киллер. За 500 тыс. рублей преступление организовал Андрей Широков при пособничестве своего сына Романа Широкова. Преступление совершено по заказу Руслана Шардакова, делового партнёра Лукова. Такова окончательная версия СКР, сообщает РБК-Пермь.
По информации издания, Следком завершил расследование и начал знакомить стороны со всеми собранными уликами.
Александр Луков убит вечером 5 октября прошлого года, около своего бара в Орджоникидзевском районе. Некто выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия, а после скрылся с места преступления. Мужчина скончался на месте. Одной из причин убийства назывался конфликт между партнерами по бизнесу из-за коммерческой недвижимости.
Шардаков и Широковы были задержаны и заключены под стражу только через месяц после убийства бизнесмена в ноябре прошлого года.