properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 05:57

Published 27 ноября, 05:57

Modified 27 ноября, 06:00

Updated 27 ноября, 06:00

На пожаре 26 ноября в Губахе погиб мужчина

Пожар в жилом доме Губахи забрал жизнь мужчины

27 ноября 2024, 05:57
Фото: МЧС Прикамья.

На пожаре 26 ноября в Губахе погиб мужчина

Всего спасателям удалось спасти девять человек.

Вчера ночью, 26 ноября, на пожаре в Губахе погиб мужчина, сообщили Properm.ru в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. О возгорании на проспекте Свердлова экстренная служба узнала в 2:51.

На место происшествия приехали 20 специалистов МЧС и пять единиц пожарной техники. Выяснилось, что горела однокомнатная квартира в многоквартирном жилом доме. Площадь горения составила 9 кв. м.

Спасателям удалось спасти девять человек, четверо из которых — дети. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Локализован пожар был в 3:12, ликвидирован в 3:15.

Идет проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Читайте также:
На пожаре в Перми погибли женщина, пес и котНа пожаре в Перми 24 ноября погибла женщинаВ Перми горит одноэтажное здание, где было кафе. Видео
#Пожар#Пожары#Пожар,гибель на пожаре
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика