Пожар в жилом доме Губахи забрал жизнь мужчины

Posted 27 ноября, 05:57
Published 27 ноября, 05:57
Modified 27 ноября, 06:00
Updated 27 ноября, 06:00
Вчера ночью, 26 ноября, на пожаре в Губахе погиб мужчина, сообщили Properm.ru в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. О возгорании на проспекте Свердлова экстренная служба узнала в 2:51.
На место происшествия приехали 20 специалистов МЧС и пять единиц пожарной техники. Выяснилось, что горела однокомнатная квартира в многоквартирном жилом доме. Площадь горения составила 9 кв. м.
Спасателям удалось спасти девять человек, четверо из которых — дети. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Локализован пожар был в 3:12, ликвидирован в 3:15.
Идет проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.