Президент «А7 Холдинга» Северилов: Меценатство касается не только крупных проектов

Posted 27 ноября, 15:26
Published 27 ноября, 15:26
Modified 27 ноября, 15:26
Updated 27 ноября, 15:26
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выделил значимость социальной ответственности бизнеса.
На сессии выступил президент логистического «А7 Холдинга» Андрей Северилов, который убежден, что компании должны поддерживать местные инициативы в сферах спорта, культуры и ветеранских движений. Он подчеркнул, что сотрудники должны получать поддержку от компании, в которой проработали значительную часть жизни. Об этом пишет newizv.ru.
По мнению Северилова, меценатство доступно не только большим корпорациям, но и предприятиям среднего и малого бизнеса. Они могут оказывать помощь небольшим музеям, детским секциям, выставочным залам и другим культурным проектам. Выбор большой, отметил он.
Участники встречи вспомнили известных меценатов прошлого, таких как Сергей Дягилев, Савва Мамонтов и Иван Морозов, осознававших важность корпоративной культуры для общественного развития. По мнению участников, современные предприниматели должны следовать этим идеям и поддерживать как крупные социальные проекты, так и небольшие местные культурные инициативы.
Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что взаимодействие музеев с бизнесом и меценатами играет ключевую роль в популяризации культурного наследия. Она отметила, что, несмотря на государственное финансирование, музеи нуждаются в дополнительной поддержке бизнеса для успешной популяризации культурных ценностей.