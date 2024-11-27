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Posted 27 ноября, 15:26

Published 27 ноября, 15:26

Modified 27 ноября, 15:26

Updated 27 ноября, 15:26

Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.

Президент «А7 Холдинга» Северилов: Меценатство касается не только крупных проектов

27 ноября 2024, 15:26
Фото: Дмитрий Новиков.. Пресс-служба РСПП.. Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.
В Санкт-Петербурге на форуме «Российский промышленник» прошла сессия «Вклад меценатов в развитие общества», посвященная возрождению традиций благотворительности и меценатства в России.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выделил значимость социальной ответственности бизнеса.

На сессии выступил президент логистического «А7 Холдинга» Андрей Северилов, который убежден, что компании должны поддерживать местные инициативы в сферах спорта, культуры и ветеранских движений. Он подчеркнул, что сотрудники должны получать поддержку от компании, в которой проработали значительную часть жизни. Об этом пишет newizv.ru.

По мнению Северилова, меценатство доступно не только большим корпорациям, но и предприятиям среднего и малого бизнеса. Они могут оказывать помощь небольшим музеям, детским секциям, выставочным залам и другим культурным проектам. Выбор большой, отметил он.

Участники встречи вспомнили известных меценатов прошлого, таких как Сергей Дягилев, Савва Мамонтов и Иван Морозов, осознававших важность корпоративной культуры для общественного развития. По мнению участников, современные предприниматели должны следовать этим идеям и поддерживать как крупные социальные проекты, так и небольшие местные культурные инициативы.

Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что взаимодействие музеев с бизнесом и меценатами играет ключевую роль в популяризации культурного наследия. Она отметила, что, несмотря на государственное финансирование, музеи нуждаются в дополнительной поддержке бизнеса для успешной популяризации культурных ценностей.

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