Президент «А7 Холдинга» Северилов: Меценатство касается не только крупных проектов

На сессии выступил президент логистического «А7 Холдинга» Андрей Северилов, который убежден, что компании должны поддерживать местные инициативы в сферах спорта, культуры и ветеранских движений. Он подчеркнул, что сотрудники должны получать поддержку от компании, в которой проработали значительную часть жизни. Об этом пишет newizv.ru.