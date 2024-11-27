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Posted 27 ноября, 12:28

Published 27 ноября, 12:28

Modified 27 ноября, 12:29

Updated 27 ноября, 12:29

Осуждён убивший молотком приятеля житель севера Пермского края

Приговорён убивший приятеля молотком житель Ныроба

27 ноября 2024, 12:28
Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Осуждён убивший молотком приятеля житель севера Пермского края

Мужчина бил знакомого молотком по голове и телу

В Чердынском районе местный житель признан виновным в совершении убийства своего приятеля. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Ночью 28 июня этого года 36-летний обвиняемый, находясь в своем доме в поселке Ныроб, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары молотком по телу и голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по факту совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом осужденному назначено наказание в 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

На этой неделе житель Верещагинского округа во время застолья зарезал своего собутыльника.

#Происшествия#Суд#Приговор#Ныроб
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