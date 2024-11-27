Приговорён убивший приятеля молотком житель Ныроба

Ночью 28 июня этого года 36-летний обвиняемый, находясь в своем доме в поселке Ныроб, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары молотком по телу и голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.