Приговорён убивший приятеля молотком житель Ныроба

Posted 27 ноября, 12:28
Published 27 ноября, 12:28
Modified 27 ноября, 12:29
Updated 27 ноября, 12:29
В Чердынском районе местный житель признан виновным в совершении убийства своего приятеля. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Ночью 28 июня этого года 36-летний обвиняемый, находясь в своем доме в поселке Ныроб, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары молотком по телу и голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по факту совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Судом осужденному назначено наказание в 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
На этой неделе житель Верещагинского округа во время застолья зарезал своего собутыльника.