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Posted 27 ноября, 11:58

Published 27 ноября, 11:58

Modified 27 ноября, 11:59

Updated 27 ноября, 11:59

Минздрав Прикамья пояснил, как быть персоналу кудымкарской скорой

Работникам кудымкарской скорой не рассказали, как изменилась оплата труда

27 ноября 2024, 11:58
Фото: Telegram-канал «СлуховойАнализатор»..

Минздрав Прикамья пояснил, как быть персоналу кудымкарской скорой

Сейчас минздрав проверяет, провели ли на подстанции разъяснительную работу в части изменений нормативной базы, касающихся регулирования системы оплаты труда.

Формирование окладной части и стимулирующих выплат сотрудников скорой медицинской помощи Кудымкара производится согласно действующим нормативам, утвержденным во исполнение федеральных указаний. Такое пояснение ситуации с оплатой труда на подстанции в Кудымкаре дали в краевом минздраве.

Специальные социальные выплаты регулируются федеральным законодательствам и распространяются на все регионы страны. Нововведения в порядке их выплаты и размерах обусловлены внесением изменений в соответствующее постановление Правительства РФ. «Администрации учреждения поручено вести разъяснительную работу в части изменений нормативной базы, касающихся регулирования системы оплаты труда. Дополнительно сообщаем, что министерством проводится проверка исполнения Постановления медицинским учреждением», — ответили порталу Properm.ru.

Ранее Telegram-канал «СлуховойАнализатор» опубликовал видеообращение сотрудников подстанции скорой помощи больницы Коми-Пермяцкого округа. Работники рассказали, что их оклады меньше, чем на других подстанциях в регионе. Кроме того, люди утверждают, что им в несколько раз сократили социальные выплаты.

После публикации Properm.ru прокуратура проводит проверку возможного нарушения прав сотрудников подстанции скорой медицинской помощи в больнице Коми-Пермяцкого округа.

Во время надзорных мероприятий Кудымкарская городская прокуратура оценит, соблюдает ли медицинское учреждение законодательство об оплате труда, в том числе, при определении размера социальных выплат. Если нарушения будут выявлены, ведомство применит меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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