Работникам кудымкарской скорой не рассказали, как изменилась оплата труда

Ранее Telegram-канал «СлуховойАнализатор» опубликовал видеообращение сотрудников подстанции скорой помощи больницы Коми-Пермяцкого округа. Работники рассказали, что их оклады меньше, чем на других подстанциях в регионе. Кроме того, люди утверждают, что им в несколько раз сократили социальные выплаты.