Редкая обезьяна приехала в Пермь на ПМЖ

Также в новый зоопарк продолжается переезд животных из старого. Уже перебрались альпака, гималайские тары, винторогие козлы, як и белоплечие орланы. Вольеры для них оснащены внутренними помещениями, укрытиями и тематическими элементами. Новоселы успешно адаптировались, за ними наблюдают ветеринары.