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Posted 27 ноября, 09:03

Published 27 ноября, 09:03

Modified 27 ноября, 09:05

Updated 27 ноября, 09:05

Фото носит иллюстративный характер

Редкая обезьяна приехала в Пермь на ПМЖ

27 ноября 2024, 09:03
Фото: официальный сайт Новосибирского зоопарка. Фото носит иллюстративный характер

В пермский зоопарк на ПМЖ переехали редкий орангутан и тропическая птица

Новый пермский зоопарк откроется летом 2025 года.

В пермский зоопарк приехали новые животные — одна из самых редких обезьян в мире и тропическая нелетающая птица. Об этом сообщает телеграм-канал краевого Минкульта.

Новые обитатели зоопарка — борнейский орангутан и казуары. Первый — один из самых редких приматов, численность которых неуклонно сокращается из-за вырубки тропических лесов. Занесен в Красную книгу. Орангутаны имеют примерно 97% ДНК человека.

Казуары — род крупных нелетающих птиц семейства казуаровых отряда казуарообразных, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии.

Также в новый зоопарк продолжается переезд животных из старого. Уже перебрались альпака, гималайские тары, винторогие козлы, як и белоплечие орланы. Вольеры для них оснащены внутренними помещениями, укрытиями и тематическими элементами. Новоселы успешно адаптировались, за ними наблюдают ветеринары.

Фото: телеграм-канал Пермского минкульта

В контактный зоопарк привезли пони, лошадей, карликовых овец и камерунских коз, а также волнистых попугайчиков. У лошадей — просторные денники и манеж, а у карликовых овец и камерунских коз — вольеры с регулируемым температурным режимом.

По словам зампреда краевого правительства Андрея Алякринского, новый зоопарк откроется летом 2025 года. Ранее чиновники краевого обещали открыть зоопарк осенью 2023-го.

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