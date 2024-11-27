Редкая обезьяна приехала в Пермь на ПМЖ

Posted 27 ноября, 09:03
Published 27 ноября, 09:03
Modified 27 ноября, 09:05
Updated 27 ноября, 09:05
В пермский зоопарк приехали новые животные — одна из самых редких обезьян в мире и тропическая нелетающая птица. Об этом сообщает телеграм-канал краевого Минкульта.
Новые обитатели зоопарка — борнейский орангутан и казуары. Первый — один из самых редких приматов, численность которых неуклонно сокращается из-за вырубки тропических лесов. Занесен в Красную книгу. Орангутаны имеют примерно 97% ДНК человека.
Казуары — род крупных нелетающих птиц семейства казуаровых отряда казуарообразных, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии.
Также в новый зоопарк продолжается переезд животных из старого. Уже перебрались альпака, гималайские тары, винторогие козлы, як и белоплечие орланы. Вольеры для них оснащены внутренними помещениями, укрытиями и тематическими элементами. Новоселы успешно адаптировались, за ними наблюдают ветеринары.
В контактный зоопарк привезли пони, лошадей, карликовых овец и камерунских коз, а также волнистых попугайчиков. У лошадей — просторные денники и манеж, а у карликовых овец и камерунских коз — вольеры с регулируемым температурным режимом.
По словам зампреда краевого правительства Андрея Алякринского, новый зоопарк откроется летом 2025 года. Ранее чиновники краевого обещали открыть зоопарк осенью 2023-го.