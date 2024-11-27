Ридли Скотт снова думает о Римской империи. Рецензия на сиквел «Гладиатора»

Posted 27 ноября, 06:36
Published 27 ноября, 06:36
Modified 27 ноября, 06:39
Updated 27 ноября, 06:39
Сэр Ридли Скотт — матерый кинематографический дед. И как полагается битому ветерану киноиндустрии, он груб, ворчлив и в гробу нас всех видал. Но сам туда не торопится, продолжая с завидной для его возраста продуктивностью выпускать фильм за фильмом. Критиков и зрителей, что не очень принимают его новые работы, он, разумеется, тоже в гробу видал. Благо, заслуги позволяют воротить чего хочет. Будь то картина падения модного дома Гуччи или совершенно антиисторичное полотно про Наполеона.
Впрочем, даже Ридли Скотту надо что-то снимать для кассы. А в наши дни нет ничего лучше для кассы, чем сиквел, ремейк, ребут или какое-то другое полотно, нагло паразитирующее на наших светлых воспоминаниях. Сэр Скотт тоже попаразитировал на своих произведениях, но так неудачно, что за Чужих до сих пор стыдно. Они, конечно, кровожадные твари из глубокого космоса, но такого обращения не заслужили.
И вот спустя почти четверть века матерый режиссер достал из загашника еще одно свое знаменитое произведение — «Гладиатор» (18+). Это был уникальный фильм, в который никто не верил. В начале ХХI века идея возродить жанр пеплума, много лет покоившийся с миром, казалась чистым самоубийством. «Идущие на смерть приветствуют тебя!» — могли кричать Ридли Скотт и Рассел Кроу своим продюсерам на премьере «Гладиатора» в 2000 году. Но кто рискует — тот побеждает. Вместо чудовищного провала получился фильм-явление, который зрители забросали деньгами, а коллеги по рискованному кинобизнесу — призами. В том числе и «Оскарами». Это был настоящий триумф, достойный римских полководцев.
Но, как все мы прекрасно знаем, часто сиквелы и вбоквелы мало того, что сами плохи, так они еще и оригинальное произведение умудряются принизить. Таков ли сиквел «Гладиатора»? К счастью, нет. Близок ли он хоть на лигу к блистательности своего пращура? К несчастью, тоже нет. «Гладиатор-2» просто нормальный, крепкий середнячок. Под разбавленное вино потянет. И всё.
Ведь перед нами снова история о мести, как и в первый раз. Воин Ганно (Пол Мескал) хочет отомстить генералу римлян Акацию (Педро Паскаль) за то, что во время штурма его родного города полководец убил его возлюбленную — лучницу Аришат, а самого Ганно, как водится у римлян, сдал в рабство. Там его отличные бойцовские качества заметил хитрый интриган-ланиста, бывший раб и бывший легионер Макринус (Дензел Вашингтон), который хочет использовать яростного гладиатора в своих кознях против империи, Акация и двух чиканутых императоров-близнецов Каракаллы (Фред Хекинджер) и Геты (Джозеф Куинн).
Вскоре выясняется, что Ганно на самом деле зовут Люциус. Он беглый сын Максимуса и Люцилии (Конни Нильсен), то есть потомок императора Марка Аврелия и законный претендент на римский престол. К тому же, Люцилия — супруга Акация, что дает отличную почву для плетения паутины интриг, подлостей и предательств, которую Макринус будет ткать под лязг мечей, крики ярости и стоны умирающих на арене Колизея гладиаторов.
По описанию может показаться, что это очень увлекательный сюжет, который, если его грамотно снять, будет так же хорошо смотреться, как первый «Гладиатор» четверть века назад. И да, снято отлично, благо, современные технологии многое позволяют. После эпичнейшего захвата Нумидии вас ждут впечатляющие сражения гладиаторов с дикими зверями (будет даже носорог!) и морское сражение в Колизее! И хотя такие морские баталии, и правда, проводились, историчность и какая-либо достоверность в этот фильм даже не заглядывали. Но и первый «Гладиатор» относился к аутентичности по-хозяйски, отметая ее ради крутоты.
Крутоты в «Гладиаторе-2» хватает с лихвой. Ридли Скотт в очередной раз доказал, что экшен он снимает как никто другой. Ганно-Луций показан просто неостановимой машиной смерти, которой нипочем ни бабуины, ни носороги, ни боевые триремы, ни даже вся преторианская рать. И в этом огромная беда фильма. Ведь за Луцием как персонажем нет ничего, кроме желания мочить римлян. Его мотивация впроброс показана в начале, и то, что он вероятный император, не придает ему почти ничего. Главный герой второго «Гладиатора» похож на протагониста из видеоигры — в катсцене обозначили его и его мотивацию. Бой с легионами Акация — обучение геймплею. А дальше — набивание скиллов и фрагов на арене в стремлении дойти до босса. Хотя даже в видеоиграх герои не сразу становятся меганагибаторами, а лишь по мере набора опыта.
Ганно нагибатор сразу, при этом его супернавыки никак не объяснены. Мотивы тоже не цепляют, потому что его жену показали лишь в паре сцен, исполненных в духе мема «да я люблю тебя!». К тому же, он до финала почти не делает собственных шагов, а выполняет то, что скажут. Сюжет в основном ведет интриган Макринус, который благодаря игре Дензела Вашингтона завораживает своими манерами, словно удав, гипнотизирующий кролика. Поэтому именно он кажется главным героем фильма. И вроде Макринус мерзавец, но показано всё так, что кажется, будто он, в своем желании разрушить Рим, по-своему прав.
Всё потому, что за коварным рабовладельцем стоит какая-никакая, но идея и философия. А за Ганно только ярость. Она была и у Максимуса в первой части. Но своя идея и философия у того гладиатора тоже имелись. Его мечты о покое и идеальном Риме были не пустыми словами, поэтому он так отчаянно сражался за них с развращенным императором Коммодом, который был еще и идеологическим врагом Максимуса.
Эта философская и идейная подоплека страстей и резни создавала в первом «Гладиаторе» интонацию эпической поэмы времен расцвета Рима, воспевающей подвиги достойнейших сынов Республики, а затем и Империи. Это и делало фильм о драках на арене чем-то большим, чем просто крутое рубилово.
Во втором «Гладиаторе» нет своей философии, есть только крутое рубилово в исполнении пустого болванчика. Поэтому и сам фильм кажется пустым и необязательным. Но учитывая, какими зачастую выходят сиквелы, приквелы и вбоквелы, даже у самого Ридли Скотта, это не так уж и плохо.