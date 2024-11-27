Ридли Скотт снова думает о Римской империи. Рецензия на сиквел «Гладиатора»

Крутоты в «Гладиаторе-2» хватает с лихвой. Ридли Скотт в очередной раз доказал, что экшен он снимает как никто другой. Ганно-Луций показан просто неостановимой машиной смерти, которой нипочем ни бабуины, ни носороги, ни боевые триремы, ни даже вся преторианская рать. И в этом огромная беда фильма. Ведь за Луцием как персонажем нет ничего, кроме желания мочить римлян. Его мотивация впроброс показана в начале, и то, что он вероятный император, не придает ему почти ничего. Главный герой второго «Гладиатора» похож на протагониста из видеоигры — в катсцене обозначили его и его мотивацию. Бой с легионами Акация — обучение геймплею. А дальше — набивание скиллов и фрагов на арене в стремлении дойти до босса. Хотя даже в видеоиграх герои не сразу становятся меганагибаторами, а лишь по мере набора опыта.