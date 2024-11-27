Семилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся на Перми-1

Дело было 26 ноября. Ученик первого класса одного из пермских лицеев после школы сел в автобус, чтобы уехать домой. В автобусе ребенок уснул. На конечной его разбудил водитель и передал работникам железнодорожного вокзала. Сотового телефона у мальчика при себе не было.