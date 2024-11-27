properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 07:29

Published 27 ноября, 07:29

Modified 27 ноября, 07:31

Updated 27 ноября, 07:31

Семилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся на Перми-1

Семилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся на Перми-1

27 ноября 2024, 07:29
Фото: kandinsky.
Сюжет
Детский мир
Полицейские вернули ребенка домой.

В Перми семилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся на станции Пермь-1. Найти малыша помогли сотрудники полиции на транспорте.

Дело было 26 ноября. Ученик первого класса одного из пермских лицеев после школы сел в автобус, чтобы уехать домой. В автобусе ребенок уснул. На конечной его разбудил водитель и передал работникам железнодорожного вокзала. Сотового телефона у мальчика при себе не было.

Транспортные полицейские отыскали родителей маленького пассажира и провели с ними профилактическую беседу. Семья у первоклашки благополучная, на профилактических учетах не состоит, добавили в ведомстве.

Читайте также:
Чиновники не разрешат пермякам открывать двери в автобусахСказочный образ в новом антураже, или Чего пермяки хотят от губернатора на самом делеВ выходные и на следующей неделе в Перми скорректируют работу трамваев и автобусов
#Пермь#Детский мир#Автобус#Общественный транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика