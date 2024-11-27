Семилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся на Перми-1

Posted 27 ноября, 07:29
Published 27 ноября, 07:29
Modified 27 ноября, 07:31
Updated 27 ноября, 07:31
В Перми семилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся на станции Пермь-1. Найти малыша помогли сотрудники полиции на транспорте.
Дело было 26 ноября. Ученик первого класса одного из пермских лицеев после школы сел в автобус, чтобы уехать домой. В автобусе ребенок уснул. На конечной его разбудил водитель и передал работникам железнодорожного вокзала. Сотового телефона у мальчика при себе не было.
Транспортные полицейские отыскали родителей маленького пассажира и провели с ними профилактическую беседу. Семья у первоклашки благополучная, на профилактических учетах не состоит, добавили в ведомстве.