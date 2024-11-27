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Posted 27 ноября, 05:09

Published 27 ноября, 05:09

Modified 27 ноября, 05:11

Updated 27 ноября, 05:11

В Перми спрос на ведущих новогодних корпоративов увеличился на 87%

Спрос на ведущих новогодних корпоративов резко вырос в Перми

27 ноября 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми спрос на ведущих новогодних корпоративов увеличился на 87%

В октябре спрос вырос на все услуги, связанные с проведением новогодних праздников.

В октябре в Пермском крае произошел значительный скачок спроса на услуги по организации новогодних праздников. «Новый компаньон» со ссылкой на аналитиков платформы «Авито» сообщает, что пермяки стали почти в два раза (87%) чаще запрашивать услуги ведущих корпоративных новогодних мероприятий чем годом ранее.

Вырос в регионе не только спрос, но и предложение (на 89%). Пермяки стали на 144% чаще искать площадки для мероприятий в аренду и на 26% чаще исполнителей по оформлению залов в новогодней тематике.

Стоимость услуг ведущих в среднем начинается от 5 тыс. рублей в час. Взять площадку в аренду можно по цене от 1,3 тыс. рублей в час.

Ранее сообщалось, что в предновогодний период и новогодние праздники примерно 21% пермяков хотят взять подработку. 39% опрошенных рассмотрели бы такую возможность, если будет предложение.

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#Корпоративы#Новогодние корпоративы
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