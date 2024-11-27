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Posted 27 ноября, 10:33

Published 27 ноября, 10:33

Modified 27 ноября, 10:35

Updated 27 ноября, 10:35

Стала известна причина едкого смога в Кузбассе

Стала известна причина едкого смога в Кузбассе

27 ноября 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Кировский район
Грязный воздух вызывал у жителей региона кашель и слезы.

Кемеровчане массово жалуются на невозможность нормально дышать в условиях режима НМУ (неблагоприятных метеорологических условий). Минприроды Кузбасса раскрыли причину происходящего, сообщает vse42.ru.

По словам местных жителей, особенно сильно ощущалось загрязнение воздуха в Кировском районе. Это вызывало у людей кашель и слезы. Власти сообщили, что выбросы плохо рассеиваются в воздухе из-за месторасположения региона и из-за климата.

Так, во время режима НМУ эти выбросы поднимаются над городом и образуют смог.

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#Минприроды#Роспотребнадзор#Социальные сети#Загрязнение#Кемерово#Ветер#Кировский район#Выбросы#Климат#Воздух#Режим#Антициклон#Кузбасс#Новокузнецк
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