Стала известна причина едкого смога в Кузбассе

Posted 27 ноября, 10:33
Published 27 ноября, 10:33
Modified 27 ноября, 10:35
Updated 27 ноября, 10:35
Кемеровчане массово жалуются на невозможность нормально дышать в условиях режима НМУ (неблагоприятных метеорологических условий). Минприроды Кузбасса раскрыли причину происходящего, сообщает vse42.ru.
По словам местных жителей, особенно сильно ощущалось загрязнение воздуха в Кировском районе. Это вызывало у людей кашель и слезы. Власти сообщили, что выбросы плохо рассеиваются в воздухе из-за месторасположения региона и из-за климата.
Так, во время режима НМУ эти выбросы поднимаются над городом и образуют смог.