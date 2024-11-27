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Posted 27 ноября, 05:49

Published 27 ноября, 05:49

Modified 27 ноября, 05:51

Updated 27 ноября, 05:51

Театры и музеи Перми помогут придумать название «инфекционному» скверу

Театры и музеи Перми помогут придумать название «инфекционному» скверу

27 ноября 2024, 05:49
Фото: из группы «Спасти Инфекционный сквер».
Пермяки смогут проголосовать за название новой локации для отдыха.

Министерство культуры Пермского края поручило сотрудникам музеев, театров и других учреждений придумать варианты названия сквера, который появится на месте снесенной инфекционной больницы в региональной столице. Об это сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

В распоряжении редакции есть письмо главы регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Ларисы Ведерниковой в адрес министра культуры Прикамья Аллы Платоновой. «Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края осуществляет сбор предложений по названию нового сквера на месте корпусов старой инфекционной больницы Прошу Вас оказать содействие в части сбора предложений от Вашего Министерства и подведомственных организаций. В срок до 26 ноября прошу направить три предложения с обоснованиями по названию сквера», — говорится в письме.

Вчера, 26 ноября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил жителям поучаствовать в выборе названия для сквера, который появится на месте бывшей больницы у Центрального рынка. Глава региона сказал, что ему не нравится название «инфекционный сквер», которое вошло в обиход у пермяков. Глава региона отметил, что к процессу выбора названия сквера необходимо привлечь представителей профессионального сообщества, а местные жители должны выбрать понравившийся вариант на порталах.

Сквер, который пермяки прозвали «инфекционный», построят в периметре улиц Пушкина, Попова, Революции и Куйбышева. На этом месте последние десятилетия размещались корпуса краевой инфекционной больницы. Работы по обустройству сквера начнутся уже весной 2025 года.

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#Сквер#Дмитрий махонин#Инфекционная больница#Алла Платонова#Инфекционка
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