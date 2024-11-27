Театры и музеи Перми помогут придумать название «инфекционному» скверу

В распоряжении редакции есть письмо главы регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Ларисы Ведерниковой в адрес министра культуры Прикамья Аллы Платоновой. «Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края осуществляет сбор предложений по названию нового сквера на месте корпусов старой инфекционной больницы Прошу Вас оказать содействие в части сбора предложений от Вашего Министерства и подведомственных организаций. В срок до 26 ноября прошу направить три предложения с обоснованиями по названию сквера», — говорится в письме.