Уссурийский полиграф вновь расширил захваченные площади в пермских лесах

Posted 27 ноября, 14:38
Published 27 ноября, 14:38
Modified 27 ноября, 14:40
Updated 27 ноября, 14:40
Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю сообщает, что по результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Октябрьского лесничества, Чайковского лесничества, Осинского лесничества, Березниковского лесничества, Добрянского лесничества, Кунгурского лесничества, Пермского городского лесничества, Пермского лесничества Пермского края, выявлены новые очаги распространения уссурийского полиграфа.
На этой территории общей площадью 362757,49 га введены новые карантинные зоны.
Жук-короед под названием «Уссурийский полиграф» атакует Пермский край с 2022 года. Он прибыл в регион из Сибири. Насекомое массово повреждает леса, засыхает огромное количество елей и пихт.